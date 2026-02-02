Διδυμότειχο: Προβλήματα στην υδροδότηση μετά τις πλημμύρες

Μετά την επέλαση της κακοκαιρίας, έμειναν χωρίς πόσιμο νερό 10 χωριά στο Διδυμότειχο, διότι οι πλημμύρες έφεραν προβλήματα στο δίκτυ ύδρευσης.

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Διδυμότειχου με ανακοίνωση της απαγόρευσε την κατανάλωση ποσίμου νερού από το δίκτυο σε 10 χωριά για προληπτικούς λόγους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μεταξύ άλλων η ανακοίνωση αναφέρει ότι γίνεται προληπτικά η απαγόρευση λόγω των πρόσφατων έντονων πλημμυρικών φαινομένων που έπληξαν την περιοχή, ώστε να προστατευθεί η υγεία των καταναλωτών.

Διδυμότειχο: Ποια χωριά μένουν χωρίς νερό

Τα χωριά που μένουν χωρίς πόσιμο νερό είναι: Δόξα, Χιονάδες, Ελαφοχώρι, Βρύση, Δάφνη, Σιτοχώρι, Ασπρονέρι, Βρυσικά, Γιατράδες και Σαύρα.

Ο διευθυντής της ΔΕΥΑΔ, Νίκος Πετρίδης, σε δηλώσεις που έκανε στην ΕΡΤ Ορεστιάδας είπε ότι σήμερα, Δευτέρα (02/02), πρόκειται να γίνει η απαραίτητη δειγματοληψία από προσωπικό πιστοποιημένου εργαστηρίου της Κομοτηνής, ώστε να διαπιστωθεί (μετά τον χημικό και μικροβιολογικό έλεγχο), αν το νερό είναι ασφαλές προς κατανάλωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΕΥΑΔ, μέχρι να εκδοθούν τα αποτελέσματα, απαγορεύεται η πόση, το μαγείρεμα, η σίτιση και το πλύσιμο των τροφίμων, από τα νερά των γεωτρήσεων των συγκεκριμένων οικισμών.

Προς το παρόν η υπηρεσία διανέμει δωρεάν εμφιαλωμένο νερό για τις ανάγκες των πολιτών.