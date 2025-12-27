Διχασμένοι οι αγρότες μετά την ανακοίνωση των μπλόκων στην Επανομή – Τι απαντούν οι Θεσσαλοί, “Είναι καλικάντζαροι”

Διχαστικό κλίμα επικρατεί τις τελευταίες ώρες στα μπλόκα που έχουν στήσει οι αγρότες σε όλη την Ελλάδα καθώς συνεχίζονται με αμείωτη ένταση οι κινητοποιήσεις τους με κλείσιμο δρόμων σε Θεσσαλία, Μακεδονία και άλλες περιοχές της χώρας.

Οι αγρότες της Νίκαιας, ένα από τα μεγαλύτερα μπλόκα αυτή την στιγμή στην Ελλάδα, μίλησαν για τους συναδέλφους τους στην Επανομή που αποφάσισαν να σπάσουν την κοινή γραμμή άρνησης διαλόγου με την κυβέρνηση.

«Είναι καλικάντζαροι», λένε οι αγρότες του μπλόκου της Νίκαιας Λάρισας για τους συναδέλφους τους στα «18» μπλόκα. Την ίδια ώρα, εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους μετά την ανάπαυλα των Χριστουγέννων και την επερχόμενη ανάπαυλα για την Πρωτοχρονιά όπου πάλι θα χαλαρώσει ο κλοιός για να διευκολυνθούν οι εκδρομείς των εορτών.

Στη Νίκαια, έκλεισαν και την αερογέφυρα της Λάρισας, ενώ από Δευτέρα (29/12) θα κλείνουν ανά τακτά διαστήματα και τους παραδρόμους. Στα Μάλγαρα Θεσσαλονίκης κλειστό είναι και πάλι το ρεύμα προς Αθήνα, όπως και η Περιμετρική Πατρών.

Ουρές άνω των 10 χιλιομέτρων σχηματίστηκαν το βράδυ του Σαββάτου (27/12) στο Κάστρο Βοιωτίας, καθώς η κυκλοφορία γινόταν μέσω παραδρόμων.

Αγρότες: 18 μπλόκα λένε ναι στο διάλογο μετά την σύσκεψη της Επανομής

Μετά την απόφαση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των αγροτών, διχασμός επικρατεί στον αγροτικό κόσμο καθώς 18 μπλόκα ζητούν να σπάσει η γραμμή άρνησης διαλόγου με την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στην στην Επανομή Θεσσαλονίκης, οι αγρότες κάνουν λόγο για ζητήματα που αφορούν “όλη την ελληνική κοινωνία” και όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, ενώ παράλληλα απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης.

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώνεται η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις. Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης αναφέρουν ότι “σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς” και καλούν για κοινή συμπόρευση.

Στην επιστολή τους για τη συνάντηση που έγινε ανάμεσα σε 18 μπλόκα αγροτών αναφέρεται πως: «Πραγματοποιήθηκε εν μέσω κινητοποιήσεων συνάντηση με τη συμμετοχή 18 μπλόκων ανά την Ελλάδα.

Η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μια ολόκληρης Ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών είναι πως επιβάλλεται η άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση.

Διαφάνηκε επίσης και η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Μακριά λοιπόν από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο – ουσιαστικό – και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο.

Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς.

Κάλεσμα λοιπόν και των υπολοίπων συναδέλφων για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Στη Νίκαια, αγρότες τονίζουν ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί ουσιαστικές απαντήσεις από την κυβέρνηση, ενώ προσθέτουν ότι ακούν διάφορα νούμερα τα οποία δεν έχουν καμία σχέση με την πραγματικότητα.

Αναφέρουν ότι από τη στιγμή που δεν υπάρχει από την κυβέρνηση διάθεση να καθίσει στο τραπέζι του διαλόγου, εκείνοι δεν θα πάνε σε έναν προσχηματικό διάλογο.

Περιμένουν από την κυβέρνηση να «σκύψει» πάνω από τα βασικά αιτήματα, τα οποία λένε ότι είναι 14 και όχι 27. Αναμένουν μέχρι την Πρωτοχρονιά για κάποια εξέλιξη, διαφορετικά θα σκληρύνουν τη στάση τους.

Την Τρίτη ανοίγουν ξανά τα Μάλγαρα

Παράλληλα, έκλεισε ξανά το ρεύμα εξόδου από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα στο μπλόκο στα διόδια των Μαλγάρων και οι οδηγοί σε συνεννόηση με την Τροχαία, κατευθύνονται στην παράκαμψη μέσω Χαλάστρας.

Ο δρόμος ήταν ανοιχτός στις γιορτές των Χριστουγέννων και στα δύο ρεύματα, ωστόσο από σήμερα και επ’ αόριστον κλείνει και πάλι ολοκληρωτικά το ρεύμα προς Αθήνα. Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη αναμένεται να κλείσει συμβολικά τη Δευτέρα.

Την Τρίτη, ωστόσο, θα ανοίξουν και τα δύο ρεύματα για να διευκολύνουν τους εκδρομείς.

Η κατάσταση σε Προμαχώνα, Χαλκίδα και Πάτρα

Οι αγρότες του μπλόκου στον Προμαχώνα αποφάσισαν να κλιμακώσουν τις κινητοποιήσεις τους.

Συγκεκριμένα, κλειστά παραμένουν για τα φορτηγά και τα δύο ρεύματα στο τελωνείο του Προμαχώνα. Παραμονή και ανήμερα Πρωτοχρονιάς, η διέλευση θα είναι ελεύθερη για όλα τα οχήματα.

Στη Χαλκίδα, οι αγρότες έκλεισαν την Υψηλή Γέφυρα, οι οποίοι παρέμειναν στο σημείο μέχρι τις 8 το βράδυ του Σαββάτου.

Οι αγρότες αναφέρουν ότι οι κινητοποιήσεις τους συνεχίζονται μέχρι να υπάρξουν ουσιαστικές απαντήσεις στα αιτήματά τους.

Στον εκ νέου αποκλεισμό του κόμβου της Εγλυκάδας, στην μεγάλη περιμετρική οδό της Πάτρας, προχώρησαν απόψε αγρότες και κτηνοτρόφοι της Αχαΐας, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους, που έχουν ξεκινήσει πριν από περίπου 20 ημέρες.

Οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι είχαν σταματήσει τον αποκλεισμό του κόμβου στις 24 Δεκεμβρίου, προκειμένου να διευκολύνουν την κίνηση των εκδρομέων της εορταστικής περιόδου.

Μετά το νέο αποκλεισμό η κυκλοφορία των οχημάτων εκτρέπεται στο τοπικό οδικό δίκτυο της Πάτρας, μέσω των κόμβων Κ1 λιμάνι Πάτρας και Γλαύκου.