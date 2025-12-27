Διχασμός στον αγροτικό κόσμο – 18 μπλόκα σπάνε την γραμμή άρνησης διαλόγου των αγροτών

Μετά την απόφαση κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων των αγροτών, διχασμός επικρατεί στον αγροτικό κόσμο καθώς 18 μπλόκα ζητούν να σπάσει η γραμμή άρνησης διαλόγου με την κυβέρνηση.

Στην ανακοίνωση που εκδόθηκε μετά τη συνάντηση στην στην Επανομή Θεσσαλονίκης, οι αγρότες κάνουν λόγο για ζητήματα που αφορούν “όλη την ελληνική κοινωνία” και όχι μόνο τον πρωτογενή τομέα, ενώ παράλληλα απορρίπτουν «σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις» που, όπως αναφέρουν, προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην ανακοίνωση γίνεται λόγος για στοχοποίηση και «αναίτια καταστροφή γνήσιων αγροτών συναδέλφων», ενώ διατυπώνεται η θέση ότι ο διάλογος πρέπει να διεξαχθεί μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις. Στο κλείσιμο της ανακοίνωσης αναφέρουν ότι “σε αυτόν τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς” και καλούν για κοινή συμπόρευση.

Στην επιστολή τους για τη συνάντηση που έγινε ανάμεσα σε 18 μπλόκα αγροτών αναφέρεται πως: «Πραγματοποιήθηκε εν μέσω κινητοποιήσεων συνάντηση με τη συμμετοχή 18 μπλόκων ανά την Ελλάδα.

Η κατάσταση που επικρατεί κατά κοινή ομολογία μια ολόκληρης Ελληνικής κοινωνίας και όχι μόνο αυτής των αγροτών είναι πως επιβάλλεται η άμεση επίλυση προβλημάτων ζωτικής σημασίας όπως αυτά έχουν παρουσιαστεί σήμερα στην κυβέρνηση.

Διαφάνηκε επίσης και η αναγκαιότητα της έναρξης ενός ουσιαστικού διαλόγου για το παρόν και το μέλλον της ελληνικής γεωργίας και κτηνοτροφίας.

Μακριά λοιπόν από σκοπιμότητες και μεθοδεύσεις όπως αυτές προωθούνται από την πλευρά της κυβέρνησης, στοχοποιώντας και καταστρέφοντας αναίτια γνήσιους αγρότες συναδέλφους, μεταφέρουμε το μήνυμα μακριά από στείρες αντιπαραθέσεις σε ένα γόνιμο – ουσιαστικό – και με γνώμονα το καλό μιας ολόκληρης εθνικής οικονομίας διάλογο.

Σε αυτό τον αγώνα δεν περισσεύει κανείς.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κάλεσμα λοιπόν και των υπολοίπων συναδέλφων για κοινή κάθοδο και συμπόρευση στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων».

Οι αποφάσεις σε Μάλγαρα και Νίκαια

Σε εξέλιξη παραμένουν οι κινητοποιήσεις των αγροτών στο μπλόκο της Νίκαιας, μετά τη σημερινή συνεδρίαση του συντονιστικού τους οργάνου, κατά την οποία αποφασίστηκε η συνέχιση και κλιμάκωση των δράσεων. Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, από τη 13:00 το μεσημέρι κλείνει η αερογέφυρα στο μπλόκο της Νίκαιας, με αποτέλεσμα τη διακοπή της κυκλοφορίας των οχημάτων στο συγκεκριμένο σημείο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το μέτρο αναμένεται να ισχύσει έως και την Τρίτη το μεσημέρι, οπότε και η κυκλοφορία θα δοθεί εκ νέου, προκειμένου να διευκολυνθεί η μετακίνηση των εκδρομέων των ημερών.

Παράλληλα, για αύριο έχει προγραμματιστεί άνοιγμα των μπαρών στα διόδια Μακρυχωρίου, ενώ τη Δευτέρα οι αγρότες σχεδιάζουν παρεμβάσεις στους παρακαμπτήριους δρόμους της περιοχής.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όπως επισημαίνουν, οι κινήσεις αυτές εντάσσονται στην προσπάθεια άσκησης πίεσης προς την κυβέρνηση για την ικανοποίηση των βασικών αιτημάτων τους και την παροχή συγκεκριμένων δεσμεύσεων.

Την ίδια ώρα, αγρότες με τα τρακτέρ τους έκλεισαν, τουλάχιστον μέχρι την Τρίτη, τον σταθμό διέλευσης του Προμαχώνα, μόνο για τα φορτηγά, ενώ τα επιβατικά αυτοκίνητα κινούνται κανονικά. Από τις πέντε χθες το απόγευμα παραμένει κλειστός μόνο για τα φορτηγά και ο σταθμός διέλευσης στην Εξοχή Δράμας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη Χαλκηδόνα οι αγρότες κλείνουν τον κόμβο από τις δυο το μεσημέρι έως και τις πέντε.

Την ίδια στιγμή, οι αγρότες απευθύνουν κάλεσμα προς τους κατοίκους της Θεσσαλονίκης να δώσουν το «παρών» στα μπλόκα την Κυριακή, προκειμένου να ανταλλάξουν ευχές ενόψει των εορτών και να εκφράσουν έμπρακτα τη στήριξή τους στις κινητοποιήσεις.

Όσον αφορά τα τελωνεία της Εξοχής και του Προμαχώνα, στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, εκπρόσωποι των παραγωγών από την περιοχή της Εξοχής επισημαίνουν ότι εξετάζεται σοβαρά το ενδεχόμενο αποκλεισμού επ’ αόριστον, στο πλαίσιο της κλιμάκωσης των αγροτικών κινητοποιήσεων.