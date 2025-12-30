Διάσωση 40 μεταναστών στο Φαρμακονήσι – 6 ανήλικοι μεταξύ τους

Σε διάσωση 40 μεταναστών που εντοπίστηκαν στο Φαρμακονήσι προχώρησαν δυνάμεις του Λιμενικού το μεσημέρι της Δευτέρας (30/12).

Τις μεσημβρινές ώρες χθες, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή της Λέρου για την ύπαρξη μεγάλου αριθμού ατόμων στο Φαρμακονήσι. Ακολούθησαν χερσαίες έρευνες από στελέχη του Κλιμακίου Ειδικών Αποστολών (ΚΕΑ) Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. του Φαρμακονησίου, όπου εντόπισαν συνολικά 40 αλλοδαπούς (19 άνδρες, 15 γυναίκες και 6 ανήλικοι).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι ανωτέρω μεταφέρθηκαν με σκάφος της δύναμης FRΟNTEX και Περιπολικό σκάφος Λ.Σ.-ΕΛ.ΑΚΤ. (ΠΛΣ) στο λιμάνι της Αγίας Μαρίνας Λέρου και στη συνέχεια στην Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή (Κ.Ε.Δ.). Προανάκριση διενεργείται από το Λιμεναρχείο Λέρου.