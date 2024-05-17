Διαμαρτυρία αστυνομικών στο Σύνταγμα: Έστησαν σκηνές, καταγγέλλουν φτωχοποίηση (vid, pics)

Διαμαρτυρία στο Σύνταγμα πραγματοποίησαν το πρωί της Παρασκευής (17/5 ) αστυνομικοί, οι οποίοι καταγγέλλουν τη φτωχοποίησή τους και εξαπολύουν πυρά κατά της ηγεσίας του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη.

Οι αστυνομικοί, που έστησαν σκηνές στο πάνω μέρος της πλατείας, αντιδρούν σε κυβερνητική τροπολογία που κατατέθηκε τη Μεγάλη Δευτέρα, η οποία μεταξύ άλλων προβλέπει τη μείωση της αποζημίωσης για τις διανυκτερεύσεις των αστυνομικών και την υποχρεωτική μετακίνηση από την επαρχία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Η ανακοίνωση της ΠΟΑΣΥ

Σε ανακοίνωσή της, η ΠΟΑΣΥ αναφέρει μεταξύ άλλων: «Η τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή, νύχτα της Μεγάλης Δευτέρας, αποτελεί ύβρη για το λειτούργημα του αστυνομικού και επιστροφή στον εργασιακό μεσαίωνα…Έρχονται να περικόψουν τη δαπάνη για τη στέγαση, αδιαφορώντας αν τον περασμένο Δεκέμβριο, μετά από δικό μας αγώνα, είχε ψηφιστεί το άρθρο 37 του Νόμου 5079/2023, βάζοντας τέλος στην απαράδεκτη διαμονή σε φτηνά ξενοδοχεία».

Δείτε βίντεο και εικόνες από τη διαμαρτυρία των αστυνομικών

Συγκέντρωση αστυνομικών στο Σύνταγμα – Γιατί προχωρούν σε κινητοποιήσεις from Orange Press Agency on Vimeo.

