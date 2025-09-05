Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Στις φλόγες εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – “Κάθε μήνα πιάνει φωτιά”

Η πυροσβεστική κατάφερε να τη θέσει υπό έλεγχο

Στις φλόγες εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – “Κάθε μήνα πιάνει φωτιά”
ΛΑΖΟΣ ΜΑΝΤΙΚΟΣ
UPD: 08:28

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στη συμβολή της οδού Ελευσινίων με τη Λένορμαν, στο Μεταξουργείο.

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, με φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.

Μάρτυρα ανέφερε στο debater: «Αυτό το κτήριο κάθε μήνα πιάνει φωτιά. Έχει πέσει η σκεπή που είχε ξύλα και διάφορα υλικά και κάθε φορά ναρκομανείς βάζουν φωτιά. Ας μπαζώσουν τις εισόδους να μην μπαίνουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθη ως ύποπτος για εμπρησμό και ένας μετανάστης, που βρισκόταν κοντά στο κτήριο.

