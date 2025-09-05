Στις φλόγες εγκαταλελειμμένο κτίριο στο Μεταξουργείο – “Κάθε μήνα πιάνει φωτιά”

Φωτιά ξέσπασε το πρωί της Παρασκευής σε εγκαταλελειμμένο κτίριο, στη συμβολή της οδού Ελευσινίων με τη Λένορμαν, στο Μεταξουργείο.

Κινητοποιήθηκαν 15 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, με φωτιά να τίθεται υπό έλεγχο λίγη ώρα αργότερα.

#Πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένο κτίριο επί της οδού Ελευσίνιων στο δήμο Αθηναίων Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 15 #πυροσβέστες με 4 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 5, 2025

Μάρτυρα ανέφερε στο debater: «Αυτό το κτήριο κάθε μήνα πιάνει φωτιά. Έχει πέσει η σκεπή που είχε ξύλα και διάφορα υλικά και κάθε φορά ναρκομανείς βάζουν φωτιά. Ας μπαζώσουν τις εισόδους να μην μπαίνουν».

Σύμφωνα με πληροφορίες, προσήχθη ως ύποπτος για εμπρησμό και ένας μετανάστης, που βρισκόταν κοντά στο κτήριο.