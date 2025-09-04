Χαλκιδική: Υπό μερικό έλεγχο τέθηκε πυρκαγιά σε ελαιοτριβείο στην Ορμύλια

Επιστροφή Τσίπρα: Ρεαλιστικό comeback ή ευσεβής πόθος; Ψήφισε Εδώ
Πηγή: RThess.gr
DEBATER NEWSROOM

Υπό έλεγχο τέθηκε η  πυρκαγιά που ξέσπασε σε αύλειο και σε στεγασμένο χώρο ελαιοτριβείου στην Ορμύλια Χαλκιδικής.

Νωρίτερα, οι κάτοικοι έλαβαν ειδοποίηση από το «112» στα κινητά τους για να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα, λόγω των επικίνδυνων καπνών.

Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν 36 πυροσβέστες  με 15 οχήματα καθώς και 2 ειδικά βραχιονοφόρα οχήματα. 

