Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα της Hellenic Train: Έπεσε δέντρο στις γραμμές λόγω των ισχυρών ανέμων

Η ανακοίνωση της εταιρείας

Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα της Hellenic Train: Έπεσε δέντρο στις γραμμές λόγω των ισχυρών ανέμων
(ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΟΥΜΑΣ / EUROKINISSI)
Την διακοπή των δρομολογίων των συρμών 1330 και 1331 ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (20/1) η Hellenic Train μετά από πτώση δέντρων στις γραμμές.

Ειδικότερα, όπως αναφέρει, η ανακοίνωση της εταιρίας:

Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα– Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής. 

Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση. 

