Διακοπή δρομολογίων στη γραμμή Διακοπτό – Καλάβρυτα της Hellenic Train: Έπεσε δέντρο στις γραμμές λόγω των ισχυρών ανέμων
Η ανακοίνωση της εταιρείας
Την διακοπή των δρομολογίων των συρμών 1330 και 1331 ανακοίνωσε το πρωί της Τρίτης (20/1) η Hellenic Train μετά από πτώση δέντρων στις γραμμές.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει, η ανακοίνωση της εταιρίας:
Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, τα δρομολόγια των αμαξοστοιχιών 1330 και 1331 στη γραμμή Διακοπτό- Καλάβρυτα– Διακοπτό δεν θα πραγματοποιηθούν, λόγω πτώσης δέντρου επί της σιδηροδρομικής γραμμής και κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής.
Η Hellenic Train ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση.
