Διακοπές στην Εύβοια για τον Μπόρις Τζόνσον – Φωτογραφήθηκε με πλανόδιο μανάβη στην Κάρυστο

Ο πρώην πρωθυπουργός της Μεγάλης Βρετανίας, Μπόρις Τζόνσον, αποδεικνύει για ακόμα μια φορά την αγάπη του για την Ελλάδα, επιλέγοντας την Κάρυστο της Εύβοιας για τις καλοκαιρινές του διακοπές. Μαζί με την οικογένειά του, έφτασε στην περιοχή στις 7 Αυγούστου και, όπως φαίνεται, έχει ενταχθεί πλήρως στους ρυθμούς της τοπικής ζωής.

Πιο συγκεκριμένα, μακριά από τις πολιτικές εξελίξεις του Λονδίνου, ο Μπόρις Τζόνσον απολαμβάνει τις ομορφιές της Εύβοιας και, όπως αποδεικνύουν οι φωτογραφίες που κάνουν τον γύρο του διαδικτύου, στηρίζει έμπρακτα την τοπική οικονομία.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το evima.gr, ο πρώην ηγέτης των Συντηρητικών, με τη χαρακτηριστική του ανεμελιά, έκανε τα ψώνια του σε πλανόδιο μανάβη στην Κάρυστο.

Ο Τζόνσον όχι μόνο επέλεξε φρέσκα φρούτα και λαχανικά της ευβοϊκής γης, αλλά δεν δίστασε να ποζάρει χαμογελαστός με τον ντόπιο πωλητή. Η φωτογραφία, που έγινε αμέσως viral, τον δείχνει ευδιάθετο και προσιτό, μακριά από το αυστηρό πρωτόκολλο της πρωθυπουργίας, να απολαμβάνει απλές, καθημερινές στιγμές στην ελληνική επαρχία.

Η παρουσία του πρώην Βρετανού πρωθυπουργού στην Εύβοια, και ειδικότερα η στήριξή του στους μικρούς παραγωγούς, αποτελεί μια δυνατή διαφήμιση για την περιοχή και αναδεικνύει τη γνήσια φιλοξενία που μπορεί να προσφέρει η ελληνική περιφέρεια.

Ο ίδιος αναμένεται να παραμείνει στην Καρυστία μέχρι το τέλος του μήνα, συνεχίζοντας τις διακοπές του σε ένα από τα πιο αγαπημένα του μέρη στον κόσμο.