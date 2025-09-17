Διαγωνισμός Nintendo Switch OLED – DEBATER.GR

Η ιστοσελίδα DEBATER.GR (εφεξής “Διοργανωτής”) διοργανώνει διαγωνισμό μέσω της επίσημης σελίδας της στο Instagram (@debater.gr).

1. Αντικείμενο του διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός πραγματοποιείται για την ανάδειξη ενός (1) νικητή, ο οποίος θα κερδίσει ένα (1) Nintendo Switch OLED.

2. Δικαίωμα συμμετοχής

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλα τα φυσικά πρόσωπα που διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα και έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους.

Από τον διαγωνισμό εξαιρούνται οι εργαζόμενοι του Διοργανωτή καθώς και οι συγγενείς τους πρώτου βαθμού.

3. Διάρκεια

Ο διαγωνισμός ξεκινά με τη δημοσίευση του σχετικού post στο Instagram και λήγει στις 17 Οκτωβρίου 2025, ώρα 23:59. Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την επόμενη ημέρα.

4. Τρόπος συμμετοχής

Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι χρήστες πρέπει να:

Κάνουν like στο σχετικό post του διαγωνισμού. Ακολουθούν το προφίλ @debater.gr στο Instagram. Κάνουν tag τουλάχιστον δύο (2) φίλους τους στα σχόλια του post.

Κάθε σχόλιο με διαφορετικά tags ισοδυναμεί με μία (1) επιπλέον συμμετοχή.

5. Ανάδειξη νικητή

Ο νικητής θα αναδειχθεί με τυχαία ηλεκτρονική κλήρωση μέσω ειδικού εργαλείου επιλογής (random comment picker). Το αποτέλεσμα είναι οριστικό και αμετάκλητο.

6. Ενημέρωση νικητή – Παραλαβή δώρου

Ο νικητής θα ενημερωθεί με προσωπικό μήνυμα στο Instagram και θα ανακοινωθεί δημόσια με σχετικό post/story στο προφίλ του Διοργανωτή.

Για την παραλαβή του δώρου, ο νικητής θα πρέπει να αποστείλει τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση αποστολής, τηλέφωνο) εντός 7 ημερών. Σε περίπτωση μη ανταπόκρισης, το δώρο θα επανακληρωθεί.

7. Δώρα

Το δώρο είναι ένα (1) Nintendo Switch OLED.

Το δώρο είναι προσωπικό, δεν ανταλλάσσεται, δεν μεταβιβάζεται και δεν εξαργυρώνεται σε χρήματα.

8. Περιορισμός ευθύνης

Ο Διοργανωτής δεν φέρει καμία ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να επηρεάσουν τη συμμετοχή ή την ανάδειξη του νικητή.

9. Προσωπικά δεδομένα

Τα προσωπικά δεδομένα που θα δοθούν από τον νικητή (ονοματεπώνυμο, στοιχεία επικοινωνίας, διεύθυνση αποστολής) θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την ολοκλήρωση της παράδοσης του δώρου και δεν θα αποθηκευτούν για άλλο σκοπό.

10. Αποδοχή όρων

Με τη συμμετοχή στον διαγωνισμό, όλοι οι συμμετέχοντες αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους παρόντες όρους.

11. Ανεξαρτησία από το Instagram

Ο διαγωνισμός δεν σχετίζεται, δεν διοικείται και δεν υποστηρίζεται από το Instagram.