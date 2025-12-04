Δεν υποχωρούν οι αγρότες: Ενισχύονται τα μπλόκα σε όλη τη χώρα – Ο “χάρτης” των κινητοποιήσεων και οι κλειστοί δρόμοι

Ανυποχώρητοι και αποφασισμένοι εμφανίζονται οι αγρότες να παραμείνουν στα μπλόκα ανά τη χώρα, κλείνοντας κεντρικές οδικές αρτηρίες και τελωνεία.

Με αιχμή τις κινητοποιήσεις στη Θεσσαλία, όπου η εθνική οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης και ο Ε-65 παραμένουν κλειστοί, τα μπλόκα επεκτείνονται πλέον στη Μακεδονία, τη Θράκη, την Ήπειρο και τη Δυτική Ελλάδα.

Χιλιάδες τρακτέρ είναι παρατεταγμένα σε κομβικά σημεία όλης της χώρας, ενώ ο αγροτικός κόσμος κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις καθημερινά με νέα μπλόκα, μέχρι το τέλος της εβδομάδας, οπότε και θα γίνει επανεκτίμηση της κατάστασης.

Κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός Αθηνών-Θεσσαλονίκης στο ύψος της Νίκαιας, στη Λάρισα, ενώ στα Μάλγαρα, κλειστή παραμένει η Εθνική Οδός στο ρεύμα προς Αθήνα. Το απόγευμα οι αγρότες έκλεισαν για λίγη ώρα και το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Κλειστή είναι και η Εγνατία, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Βέροια στον κόμβο της Αλεξάνδρειας.

Στην Καρδίτσα, κλειστός παραμένει ο αυτοκινητόδρομος Ε65, ενώ νέο μπλόκο στήθηκε χθες, Τετάρτη στα Τρίκαλα, στα διόδια του Λόγγου με περισσότερα από 600 τρακτέρ. Νέα συνέλευση θα πραγματοποιηθεί σήμερα, Πέμπτη, στις 12 το μεσημέρι.

Λίγα λεπτά μετά τις 21.30 τo βράδυ της Τετάρτης, οι αγρότες του δήμου Παιονίας και της ευρύτερης περιοχής άνοιξαν το τελωνείο Ευζώνων στα σύνορα της Ελλάδας με τη Βόρεια Μακεδονία, τόσο στην είσοδο όσο και στην έξοδο. Τονίζεται ότι παρά τον αποκλεισμό οι αγρότες του μπλόκου Ευζώνων επιτρέπουν τη διέλευση φορτηγών που μεταφέρουν ελληνικά προϊόντα, καθώς και οχημάτων για έκτακτες περιπτώσεις.

Αγρότες και κτηνοτρόφοι, του νομού Σερρών αφού έσπασαν το μπλόκο της αστυνομίας, στη διασταύρωση Λευκώνα, στη συνέχεια τους ανέκοψαν για λίγη ώρα ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις στον κόμβο Πετριτσίου και βρίσκονται στο τελωνείο του Προμαχώνα. Προσανατολίζονται σήμερα να κλείσουν την είσοδο για τα οχήματα προς τη χώρα μας.

Μικροένταση με περιορισμένη χρήση χημικών, σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και στον κόμβο Κιάτου, στην εθνική οδό Πατρών – Αθηνών, όπου έχουν συγκεντρωθεί αγρότες της Κορινθίας.

Χθες το απόγευμα επίσης αγρότες έκλεισαν για περίπου δύο ώρες την Παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου στην Κάτω Αχαΐα.

Παράλληλα, κλειστό για τα φορτηγά διεθνών μεταφορών είναι από την Τρίτη το βράδυ το Τελωνείο των Κήπων στον Έβρο, όπου έχουν σχηματιστεί τεράστιες ουρές από φορτηγά.

Εν τω μεταξύ, σήμερα αναμένεται να απολογηθούν οι αγρότες που συνελήφθησαν κατά τα επεισόδια της Κυριακής, στον κόμβο της Νίκαιας. Αντιμετωπίζουν κατηγορίες που σχετίζονται με βία κατά υπαλλήλων, σωματικές βλάβες, φθορές και αντίσταση και στο πλευρό τους, στο Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας θα βρεθεί αντιπροσωπεία αγροτών της Καρδίτσας προκειμένου να τους συμπαρασταθούν.