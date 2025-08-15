Δεκαπενταύγουστος στην Τήνο: Λαοθάλασσα στη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας (βίντεο)

Με λαμπρότητα και κατάνυξη εορτάζεται και φέτος η Κοίμηση της Θεοτόκου στην Τήνο, με τον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας να αποτελεί σημείο αναφοράς.

Και αυτή τη χρονιά, χιλιάδες πιστοί από κάθε γωνιά της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου, βρέθηκαν στην Τήνο, για να προσευχηθούν και να παρακολουθήσουν από κοντά τη λιτάνευση της εικόνας της Παναγίας στους δρόμους του νησιού.

Πολλοί ήταν και αυτοί που προσκύνησαν τη ντυμένη με κόκκινο χαλί λεωφόρο της Μεγαλόχαρης στην Τήνο, για να εκπληρώσουν το τάμα τους.

Νωρίτερα τελέστηκε επιμνημόσυνη δέηση, με κατάθεση στεφάνων για την 85η επέτειο του Τορπιλισμού του καταδρομικού «Έλλη» από ιταλικό υποβρύχιο, ενώ ακολούθησε η ρίψη στεφάνων στη θάλασσα από τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, που εκπροσωπεί τον Πρωθυπουργό –ο οποίος φέτος βρίσκεται στα Χανιά– και την κυβέρνηση στις εορταστικές εκδηλώσεις.