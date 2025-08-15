Δεκαπενταύγουστος – Τήνος: Η στιγμή έπαρσης της ελληνικής σημαίας και η ανάκρουση του εθνικού ύμνου (βίντεο)

Συγκίνησε για ακόμα μια φορά η έπαρση της ελληνικής σημαίας στην Τήνο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου και της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Άγημα του Πολεμικού Ναυτικού με την μπάντα πραγματοποίησε την έπαρση της σημαίας, σε αυτή την ιδιαίτερα σημαντική ημέρα για τον Χριστιανισμό.

Δείτε το βίντεο:

Τήνος: Το πρόγραμμα του σημερινού εορτασμού

08:30 – Τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου και Τήνου, κ. Δωροθέου Β’.

09:30 – Ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του Κ/Δ «ΕΛΛΗ» από τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια και τη στρατιωτική ηγεσία.

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της «ΕΛΛΗΣ» από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.

Τιμητικοί κανονιοβολισμοί από το «ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ».

10:30 – Λιτάνευση της Αγίας Εικόνος της Μεγαλόχαρης με πλήρη εκκλησιαστική τάξη, δέηση από της εξέδρας της πλατείας Παντανάσσης και εκφώνηση του Πανηγυρικού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου και Τήνου, κ. Δωρόθεο Β’.

19:20 – Υποστολή της σημαίας στην Πλατεία Παντανάσσης.

19:30 – Παιάνιση εμβατηρίων από την Φιλαρμονική του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.