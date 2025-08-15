Στα Χανιά για τον Δεκαπενταύγουστο ο Μητσοτάκης: “Αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς η μέρα” (Εικόνες)

Στη μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου στις Κορακιές στα Χανιά βρέθηκε το πρωί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, μαζί με τη σύζυγό του Μαρέβα, για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.

Εκεί, ο κ. Μητσοτάκης και η σύζυγός του, αφού άναψαν από ένα κερί, παρακολούθησαν τη Θεία Λλειτουργία για τη γιορτή της Κοίμησης της Θεοτόκου.

Στη συνέχεια, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Ιερά Μονή, ο πρωθυπουργός μίλησε και για τον αγώνα των ενόπλων δυνάμεων και των στελεχών της Πυροσβεστικής, αφιερώνοντας σε εκείνους τη σημερινή ημέρα:

«Σήμερα αναλογιζόμαστε και παίρνουμε δύναμη από την Παναγία, για να αντιμετωπίσουμε τόσο τις προσωπικές μας, όσο και τις συλλογικές δυσκολίες.

Η μέρα σήμερα είναι αφιερωμένη σε όσους αγωνίζονται για να μας κρατούν ασφαλείς. Στα στελέχη των ενόπλων δυνάμεων στους αγωνιστές της Πυροσβεστικής αλλά και σε όλους όσοι κάθε μέρα δίνουν τον άνισο και δύσκολο αγώνα της κλιματικής κρίσης.

Εύχομαι χρόνια πολλά στην πατρίδα μας, σε όλες τις Ελληνίδες και σε όλους τους Έλληνες».