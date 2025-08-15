Δεκαπενταύγουστος: Πώς λειτουργούν σήμερα τα σούπερ μάρκετ – Τι ισχύει για τα εμπορικά κέντρα

Κλειστά είναι κατά κανόνα σήμερα, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, τα σούπερ μάρκετ και τα καταστήματα.

Πιο συγκεκριμένα, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν σήμερα ως εξής:

Σκλαβενίτης – κλειστά

ΑΒ Βασιλόπουλος – κλειστά

My Market – κλειστά

Γαλαξίας – κλειστά

Μασούτης: Ανοιχτά κάποια καταστήματα, δείτε ΕΔΩ

Κρητικός: Ανοιχτά κάποια καταστήματα με ωράριο 08:00 – 15:00, δείτε ΕΔΩ

Lidl: Ανοιχτά κάποια καταστήματα ανά περιοχές, δείτε ΕΔΩ

Ανοιχτά είναι επίσης επιλεγμένα ΑΒ Βασιλόπουλος τύπου shop&go και όλα τα OK! Anytime Markets.

Επίσης, μίνι μάρκετ, περίπτερα, ζαχαροπλαστεία, φούρνοι σε ορισμένες περιοχές είναι ανοιχτά και σε άλλες κλειστά.

Το κανονικό ωράριο καταστημάτων και σούπερ μάρκετ επιστρέφει από αύριο Σάββατο 16/8.

Τι ισχύει για τα εμπορικά καταστήματα

Όλα τα μεγάλα εμπορικά κέντρα παραμένουν κλειστά στις 15 Αυγούστου:

Στην Αττική:

The Mall Athens (Μαρούσι)

Golden Hall (Μαρούσι)

River West (Αιγάλεω)

Athens Metro Mall (Άγιος Δημήτριος)

Avenue (Παράδεισος Αμαρουσίου)

McArthurGlen Designer Outlet (Σπάτα)

Smart Park (Σπάτα)

Στη Θεσσαλονίκη:

Mediterranean Cosmos

One Salonica Outlet Mall

Mega Outlet

Επιπλέον όλα τα εμπορικά από Σάββατο 16 Αυγούστου λειτουργούν κανονικά, ωστόσο τοπικά μαγαζιά και καταστήματα μπορεί να είναι κλειστά λόγω διακοπών.