Δεκαπενταύγουστος: Πώς θα λειτουργήσουν αύριο τα σούπερ μάρκετ

Υποχρεωτική αργία είναι ο Δεκαπενταύγουστος, με τα περισσότερα σούπερ μάρκετ αλλά και καταστήματα να παραμένουν κλειστά. Ωστόσο υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις.

Κάποια σούπερ μάρκετ, όπως τα shop & go της αλυσίδας ΑΒ Βασιλόπουλος, καθώς και τα OK Market, θα παραμείνουν ανοιχτά κατά τόπους. Επίσης αναμένεται να είναι ανοιχτά και όλα τα μίνι μάρκετ που ανοίγουν σε Κυριακές και λοιπές αργίες.

Με εξαιρέσεις μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ

Κλειστά θα παραμείνουν τα καταστήματα της αλυσίδας Κρητικός, αλλά με εξαιρέσεις. Ειδικότερα θα είναι ανοιχτά τα εξής καταστήματα τον Δεκαπενταύγουστο:

Κλειστά θα είναι και τα σούπερ μάρκετ Lidl με εξαίρεση τα καταστήματα σε Κατερίνη, Λεπτοκαριά και Ιεράπετρα.

Τα σούπερ μάρκετ των αλυσίδων Σκλαβενίτης και Μασούτης τον Δεκαπενταύγουστο θα είναι κλειστά. Γενικά Market in, My Market και Γαλαξίας θα είναι κλειστά.

Σημειώνεται ότι καταστήματα λιανικής και εμπορικά κέντρα είναι επίσης κλειστά.