Μια δεύτερη έκρηξη ακούστηκε στο Crocus City Hall κοντά στη Μόσχα, όπου σημειώθηκε το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, μεταδίδουν ρωσικά πρακτορεία ειδήσεων.

Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν ότι ενίσχυσαν τα μέτρα ασφαλείας στα αεροδρόμια και τους σιδηροδρομικούς σταθμούς της Μόσχας, σύμφωνα με τα ρωσικά πρακτορεία.

Όλες οι μεγάλες αθλητικές, πολιτιστικές και άλλες δημόσιες εκδηλώσεις θα ακυρωθούν στη Μόσχα αυτό το Σαββατοκύριακο μετά το περιστατικό με τους πυροβολισμούς, δήλωσε ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν.

‼️ Operational services report that more than 50 ambulance crews are at the burning building with hostages in Moscow. Hundreds of people may be trapped inside the building. pic.twitter.com/gkoT0iH8up