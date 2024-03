Τρόμος επικράτησε στην Μόσχα όταν υπήρξαν πυροβολισμοί σε αίθουσα συναυλιών, ενώ υπάρχουν αναφορές για νεκρούς και τραυματίες.

Συγκεκριμένα όπως αναφέρει το Ria Novosti πέντε άτομα με στολές παραλλαγής και βαρύ στρατιωτικό οπλισμό άνοιξαν πυρ στο σημείο με τις πληροφορίες να κάνουν λόγο για πάνω από 40 νεκρούς και 100 τραυματίες.

Παράλληλα στο κτίριο ξέσπασε φωτιά όπως φαίνεται και στα βίντεο που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο και απειλούσε με πτώση το κτίριο, αλλά επίγειες δυνάμεις της Πυροσβεστικής όπως επίσης και ελικόπτερα κατάφεραν να σβήσουν τη φωτιά.

Στο σημείο άμεσα βρέθηκαν τόσο ο κυβερνήτης της Μόσχας Αντρέι Βορόμπιοφ όσο και αστυνομικοί αλλά και μέρος του ρωσικού στρατού προκειμένου να αντιμετωπίσουν την δύσκολη κατάσταση που επικρατεί στο σημείο.

«Οι άνθρωποι που ήταν στην αίθουσα ξάπλωσαν στο πάτωμα για να γλιτώσουν από τους πυροβολισμούς, ξάπλωσαν εκεί για 15-20 λεπτά και μετά άρχισαν να σέρνονται έξω. Πολλοί κατάφεραν να βγουν έξω» ανέφερε δημοσιογράφος που βρέθηκε στον χώρο στο Ria Novosti.

