Δασική Πυρκαγιά στη Μυτιλήνη – Ήχησε το 112 στην Ερεσό

Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Ερεσός Μυτιλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα ήχησε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο γράφει: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.