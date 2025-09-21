Δασική Πυρκαγιά στη Μυτιλήνη – Ήχησε το 112 στην Ερεσό
Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα
Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Ερεσός Μυτιλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.
Μάλιστα, λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα ήχησε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο γράφει: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣
🆘 Δασική πυρκαγιά στην περιοχή #Ερεσός #Μυτιλήνης της Περιφερειακής Ενότητας #Λέσβου
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice— 112 Greece (@112Greece) September 21, 2025
