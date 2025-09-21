iPhone 17: Αρχίζει να τρίζει ο θρόνος της Apple; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Δασική Πυρκαγιά στη Μυτιλήνη – Ήχησε το 112 στην Ερεσό

Το μήνυμα καλεί τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα

Δασική Πυρκαγιά στη Μυτιλήνη – Ήχησε το 112 στην Ερεσό
DEBATER NEWSROOM

Δασική πυρκαγιά βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη τα ξημερώματα της Δευτέρας 22 Σεπτεμβρίου, στην περιοχή Ερεσός Μυτιλήνης της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου.

Μάλιστα, λίγο πριν τις 2:00 τα ξημερώματα ήχησε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους της περιοχής, το οποίο γράφει: “Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών”.

ΕΛΛΑΔΑ

