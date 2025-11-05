Δαφνί: Αγριογούρουνα εισέβαλαν στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο (Βίντεο)

Ανησυχία επικρατεί στο Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Δαφνί, καθώς δύο αγριογούρουνα εισέβαλαν στον προαύλιο χώρο και άρχισαν να τρώνε το γκαζόν, όπως φαίνεται σε βίντεο που κυκλοφόρησε στο διαδίκτυο.

Σύμφωνα με το STAR, τα ζώα εντοπίστηκαν έξω από νοσηλευτική μονάδα του νοσοκομείου, ενώ δεν είναι η πρώτη φορά που εμφανίζονται αγριογούρουνα στην περιοχή. Φαίνεται ότι μπαίνουν από την πίσω πλευρά, όπου η περίφραξη είναι ελλιπής και αποτελείται μόνο από συρματόπλεγμα.

Οι εργαζόμενοι εκφράζουν ανησυχία για την ασφάλεια των ασθενών και ζητούν να ενισχυθεί άμεσα η περίφραξη, προκειμένου να αποτραπούν νέες εισβολές ζώων στους χώρους του νοσοκομείου.

Δείτε το βίντεο: