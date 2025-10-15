Χριστουγεννιάτικο κλίμα… πριν την 28η Οκτωβρίου στην Αθήνα

Παρά το γεγονός ότι η 28η Οκτωβρίου δεν έχει φτάσει ακόμη, κάποιοι καταστηματάρχες στην Αθήνα φαίνεται να μπήκαν νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Ένα κατάστημα στο κέντρο της πόλης στολίστηκε με έλατα και πολύχρωμα στολίδια, ενώ στη βιτρίνα του τοποθετήθηκε και ένας Άγιος Βασίλης, φέρνοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα στον δρόμο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι φωτογραφίες του Χρήστου Μπόνη για το πρακτορείο Eurokinissi αποτυπώνουν τη χαρούμενη διάθεση και τον ενθουσιασμό που προκαλεί η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, ακόμα και δύο μήνες πριν τις γιορτές.

Δείτε φωτογραφίες

Η Εθνικη Εορτη της 28ης Οκτωβριου ακομη δεν εχει φθασει αλλα τα χριστουγεννα την προσπερασαν Καταστηματα στην Αθηνα εχουν στολισει ηδη τις βιτρινες τους με τα Χριστουγεννιατικα διακοσμητικα (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

Η Εθνικη Εορτη της 28ης Οκτωβριου ακομη δεν εχει φθασει αλλα τα χριστουγεννα την προσπερασαν Καταστηματα στην Αθηνα εχουν στολισει ηδη τις βιτρινες τους με τα Χριστουγεννιατικα διακοσμητικα (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

Η Εθνικη Εορτη της 28ης Οκτωβριου ακομη δεν εχει φθασει αλλα τα χριστουγεννα την προσπερασαν Καταστηματα στην Αθηνα εχουν στολισει ηδη τις βιτρινες τους με τα Χριστουγεννιατικα διακοσμητικα (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)

Η Εθνικη Εορτη της 28ης Οκτωβριου ακομη δεν εχει φθασει αλλα τα χριστουγεννα την προσπερασαν Καταστηματα στην Αθηνα εχουν στολισει ηδη τις βιτρινες τους με τα Χριστουγεννιατικα διακοσμητικα (ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ//EUROKINISSI)