Χριστουγεννιάτικο κλίμα… πριν την 28η Οκτωβρίου στην Αθήνα
Κατάστημα στο κέντρο της πόλης στολίστηκε με έλατα και Άγιο Βασίλη
Παρά το γεγονός ότι η 28η Οκτωβρίου δεν έχει φτάσει ακόμη, κάποιοι καταστηματάρχες στην Αθήνα φαίνεται να μπήκαν νωρίς στο πνεύμα των Χριστουγέννων.
Ένα κατάστημα στο κέντρο της πόλης στολίστηκε με έλατα και πολύχρωμα στολίδια, ενώ στη βιτρίνα του τοποθετήθηκε και ένας Άγιος Βασίλης, φέρνοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα στον δρόμο.
Οι φωτογραφίες του Χρήστου Μπόνη για το πρακτορείο Eurokinissi αποτυπώνουν τη χαρούμενη διάθεση και τον ενθουσιασμό που προκαλεί η χριστουγεννιάτικη διακόσμηση, ακόμα και δύο μήνες πριν τις γιορτές.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις