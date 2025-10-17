Χολαργός: Προσποιούνταν τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ενέργειας για “ξαφρίζουν” τα θύματα τους – Πάνω από 90.000 ευρώ η λεία τους

Σε σύλληψη ατόμων που διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό προχώρησε η ΕΛΑΣ την περασμένη Κυριακή (12/10).

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της αστυνομίας, ένας μέλος της σπείρας, 21 ετών, εντοπίστηκε σε περιοχή του Περιστερίου, ενώ έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται και ακόμη μέλος, κατηγορούμενοι για διακεκριμένες κλοπές κατά συναυτουργία και απάτη από άτομα που έχουν οργανωθεί με σκοπό την τέλεση κλοπών.

Τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης διέπρατταν τηλεφωνικές απάτες προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αποσπώντας κοσμήματα σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό.

Ο τρόπος δράσης των μελών

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, τα μέλη της εγκληματικής ομάδας αρχικά πραγματοποιούσαν τηλεφωνικές επικοινωνίες με ηλικιωμένα κυρίως άτομα, χρησιμοποιώντας επιχειρησιακούς αριθμούς τηλεφωνικών συνδέσεων, προσποιούμενοι τους υπαλλήλους εταιρίας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας και με το πρόσχημα της δήθεν διαρροής ρεύματος στην οικία τους, τους ζητούσαν να τοποθετήσουν κοσμήματα, εντός λεκάνης, στον εξωτερικό χώρο των οικιών.

Στη συνέχεια μετέβαιναν με επιχειρησιακό όχημα στις οικίες των θυμάτων τους και παραλάμβαναν τα κοσμήματα και τα χρηματικά ποσά.

Από τη μέχρι στιγμής προανακριτική έρευνα έχουν εξιχνιαστεί 2 περιπτώσεις απάτης, διαπραχθείσες σε Χολαργό και Παλαιό Ψυχικό. Το παράνομο όφελος από την δραστηριότητα της εγκληματικής ομάδας ανέρχεται σε περίπου 90.000 ευρώ.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.