Χολαργός: 69χρονος προσεγγίζει ανήλικα παιδιά έξω από σχολεία – Γονείς σε αυξημένη επαγρύπνηση

Στον Χολαργό οι γονείς έχουν τεθεί σε αυξημένη επαγρύπνηση λόγω ενός 69χρονου άνδρα που προσεγγίζει ανήλικα παιδιά έξω από σχολεία και προσπαθεί να τα οδηγήσει στο σπίτι του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο άνδρας προσέγγισε παιδιά κατά τη διάρκεια βόλτας ή εκδηλώσεων, προσφέροντάς τους καραμέλες και φωτογραφίζοντας τα, προκαλώντας ανησυχία στους γονείς.

Η Αστυνομία ενημέρωσε ότι ο 69χρονος είχε συλληφθεί το 2019 για κατάχρηση σε ασέλγεια ανηλίκων, αποπλάνηση ανηλίκων και κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας. Παρά τις νέες καταγγελίες, προσήχθη και αφέθηκε ελεύθερος με συστάσεις.

Οι γονείς, μέσω ομάδων επικοινωνίας, προτρέπουν σε προσοχή, κοινοποιούν τη φωτογραφία του άνδρα και ζητούν ενίσχυση των περιπολιών γύρω από τα σχολεία, ενώ η Ασφάλεια τόνισε ότι μπορεί να επέμβει μόνο εάν ο δράστης προχωρήσει σε πιο σοβαρές πράξεις.