Χίος: Στο νοσοκομείο 5 άτομα με σοβαρά εγκαύματα – Φέρεται να κατασκεύαζαν ρουκέτες

Με εκτεταμένα εγκαύματα σε χέρια και σώμα μεταφέρθηκαν στο Σκυλίτσειο Νοσοκομείο Χίου, αργά το βράδυ της Κυριακής 5 Απριλίου, πέντε άτομα.

Από τους τραυματίες οι τέσσερις συνεχίζουν να νοσηλεύονται με σοβαρά τραύματα στα χέρια και σε άλλα μέρη του σώματός τους, ενώ ο ένας πήρε εξιτήριο.

Στο Νοσοκομείο παρέμειναν τρείς άντρες και μία κοπέλα. Σύμφωνα με πληροφορίες πρόκειται για έναν άντρα περίπου 40 ετών και άλλους τρεις νεαρούς μεταξύ 20 και 25 ετών.

Σήμερα θα αξιολογηθεί η κατάσταση της υγείας τους ώστε να εκτιμηθεί αν χρειάζεται να γίνει διακομιδή σε Νοσοκομείο των Αθηνών.

Σύμφωνα με τις ενδείξεις, οι τραυματίες φαίνεται ότι κατασκεύαζαν ρουκέτες για το βράδυ της Ανάστασης, για το γνωστό έθιμο του ρουκετοπόλεμου στο Βροντάδο της Χίου, αλλά άγνωστο κάτω από ποιες συνθήκες το εύφλεκτο υλικό που χρησιμοποιείται πήρε φωτιά, με αποτέλεσμα να υποστούν εκτεταμένα εγκαύματα.