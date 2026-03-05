Χειροπέδες σε ανήλικο στην Κατερίνη: Διακινούσε πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες – “μαϊμού”

Χειροπέδες πέρασε η αστυνομία στην Κατερίνη την Τετάρτη 4 Μαρτίου σε έναν ανήλικο για πλαστά χαρτονομίσματα και κάρτες ΑΤΜ, καθώς και για παράνομη οπλοκατοχή.

Η υπόθεση άρχισε να ξεδιπλώνεται από τη Διεύθυνση Δίωξης Κυβερνοεγκλήματος μετά από βίντεο που ανέβηκε στα social media.

Σε αυτό διακρίνεσαι ένα άτομο να κάνει ανάληψη χρηματικού ποσού από ATM, με χρήση κάρτας–κλώνου, ενώ σε άλλα βίντεο εμφανίζονται άτομα να επιδεικνύουν μεγάλα χρηματικά ποσά, τα οποία φέρονται να προέρχονται από την συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Άμεσα έγινε παρέμβαση εισαγγελέα και άρχισε να διερευνάται η υπόθεση. Από την ενδελεχή έρευνα και ψηφιακή ανάλυση, τη σχετική αλληλογραφία με ελληνικές εταιρείες παροχής υπηρεσιών διαδικτύου, καθώς και από τα στοιχεία που προέκυψαν στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης, ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ταυτότητας και ο τόπος διαμονής του κατηγορούμενου.

Ακολούθησε έρευνα στο σπίτι του ανήλικου όπου βρέθηκαν πλαστά χαρτονομίσματα και τραπεζικές κάρτες κλώνοι.

Ο ανήλικος κατηγορούμενος είχε κρύψει τα πλαστά χαρτονομίσματα μέσα σε ένα κουτί επιτραπέζιου παιχνιδιού, καθώς και σε ψυγείο.

Συνολικά, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν: