Χειροπέδες σε 42χρονο που έτρεχε με 208 χλμ. στην Αθηνών – Λαμίας

Στο αυτόφωρο οδηγήθηκε 42χρονος που κατελήφθη να τρέχει πάνω από το όριο ταχύτητας στην Αθηνών – Λαμίας, στο ύψος της Κηφισιάς, το πρωί της Παρασκευής (26/9).

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε μέσω συσκευής radar ότι ο 42χρονος κινούνταν με 208 χλμ/ώρα αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 130 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν στο δρόμο.

Στον 42χρονο επιβλήθηκαν διοικητικές κυρώσεις ενώ σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Ο συλληφθείς, με τη σε βάρος του δικογραφία από το Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Π.Α.Θ.Ε. Αττικής, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.