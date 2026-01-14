Είναι επικίνδυνες για τη διεθνή σταθερότητα οι παρεμβάσεις Τραμπ σε εσωτερικές υποθέσεις άλλων χωρών;
ΕΛΛΑΔΑ

Χειρόφρενο και αύριο τα ταξί της Αττικής

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι πολίτες

Χειρόφρενο και αύριο τα ταξί της Αττικής
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI
DEBATER NEWSROOM
UPD: 21:37

Συνεχίζουνε και αύριο, Πέμπτη, την απεργία οι αυτοκινητιστές ταξί Αττικής, σύμφωνα με απόφαση του ΣΑΤΑ.

Οι αυτοκινητιστές έχουν δώσει ραντεβού στις 10 το πρωί στα γραφεία του συνδικάτου, με σκοπό να πραγματοποιήσουν πορεία, χωρίς τα αυτοκίνητα, προς τη Βουλή, προκειμένου να συναντηθούν με εκπροσώπους των κομμάτων επιδίδοντας ψήφισμα.

Υπενθυμίζεται πως οι αυτοκινητιστές ταξί αντιδρούν στην υποχρεωτική εφαρμογή της ηλεκτροκίνησης. Απαιτούν αμεση απόσυρση της ρύθμισης και ρεαλιστικό μεταβατικό στάδιο.

