Παρατείνεται η απεργία των ταξί μέχρι την Πέμπτη (14/1) στην Αθήνα – Για κινητοποιήσεις διαρκείας προειδοποιούν οι οδηγοί της Θεσσαλονίκης

Χειρόφρενο για 3η συνεχόμενη μέρα αποφάσισαν να τραβήξουν οι οδηγοί ταξί στην Αθήνα μετά την οργανωμένη οχηματοπορεία στο κέντρο της Αθήνας το μεσημέρι της Τετάρτης (14/1).

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER, οι οδηγοί αποφάσισαν να συνεχίσουν την κινητοποίηση τους τουλάχιστον μέχρι αύριο με βασικά αιτήματα:

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ηλεκτροκίνηση : Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση.

: Παράταση της υποχρεωτικής μετάβασης έως το 2035, καθώς το κόστος κτήσης και οι υποδομές φόρτισης καθιστούν το μέτρο οικονομική εξόντωση. Διαχωρισμός Ταξί – Ε.Ι.Χ .: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου.

.: Καθιέρωση ελάχιστης μίσθωσης 150€ (συν ΦΠΑ) για τα ενοικιαζόμενα αυτοκίνητα με οδηγό, ώστε να σταματήσει η υφαρπαγή του μεταφορικού έργου. Πολυεθνικές εφαρμογές : Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα.

: Πάταξη του αθέμιτου ανταγωνισμού από εταιρείες που λειτουργούν ανεξέλεγκτα και συχνά χωρίς φορολογική έδρα στην Ελλάδα. Λεωφορειολωρίδες : Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί.

: Δικαίωμα χρήσης των ειδικών λωρίδων από τα έμφορτα ταξί. Φορολογικό: Αφορολόγητο όριο στα 12.000 ευρώ και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος που χαρακτηρίζεται «ληστρική επιδρομή».

Στο μεταξύ, κατά τις ίδιες πηγές, οι οδηγοί ταξί φέρεται να είναι έτοιμοι να επεκτείνουν την απεργιακή τους κινητοποίηση μέχρι την Παρασκευή στην Αθήνα. Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

Παράλληλα, οι συνάδελφοι τους στην Θεσσαλονίκη προειδοποιούν την ηγεσία του Υπουργείου Μεταφορών για απεργία διαρκείας.