Χανιά: Συνελήφθη ένας άνδρας για παραβάσεις που αφορούν ναρκωτικά

Συνελήφθη ημεδαπός κατηγορούμενος για παραβάσεις που αφορούν σε ναρκωτικές ουσίες στα Χανιά και από τους αστυνομικούς κατασχέθηκαν περισσότερα από 655 γραμμάρια κάνναβης και εξοπλισμός για καλλιέργεια εσωτερικού χώρου.

Η σύλληψη έγινε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων ημεδαπός και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος του καθώς ακόμη ενός ημεδαπού. Οι αστυνομικοί πραγματοποίησαν συντονισμένη αστυνομική επιχείρηση, στη διάρκεια της οποίας έγιναν έρευνες στις οικίες των δύο προσώπων στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου Χανίων.

Κατά τη διάρκεια των ερευνών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν συνολικά: 655,7 γραμμάρια κάνναβης, εξοπλισμός για καλλιέργεια εσωτερικού χώρου (λαμπτήρες, αεραγωγοί, συσκευές θερμότητας και φίλτρα αέρα) και συσκευή κινητού τηλεφώνου.

Η προανάκριση ενεργείται από το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Χανίων.