Χανιά: Νέα εποχή για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στον Δήμο

Νέα εποχή για τη διαχείριση των βιοαποβλήτων στον Δήμο Χανίων με διανομή καφέ κάδων για όλα τα νοικοκυριά ξεκίνησε σήμερα.

Πρόκειται για διανομή μικρών καφέ κάδων (κουζίνας) σε κάθε νοικοκυριό του Δήμου Χανίων, που συμμετέχει στο πρόγραμμα Διαλογή στην Πηγή των υπολειμμάτων τροφών (ΔσΠ Βιοαποβλήτων). Από το πρωί διανεμήθηκαν στην είσοδο του Δημαρχείου Χανίων οι συγκεκριμένοι κάδοι σε πολίτες στο πλαίσιο της επέκτασης του προγράμματος στο σύνολο του Δήμου Χανίων. Επίσης, διανεμήθηκαν βιοδιασπώμενες σακούλες, ενώ άμεσα νέοι καφέ κάδοι θα τοποθετηθούν στον δρόμο, όπου θα αδειάζει τελικά το περιεχόμενο των μικρών κάδων και σύμφωνα με ενημέρωση από τους αρμόδιους, αυτοί θα ανοίγουν με κλειδί, που έχουν προμηθευτεί τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις.

Σε δηλώσεις του, ο δήμαρχος Χανίων Παναγιώτης Σημανδηράκης τόνισε ότι πρόκειται για ακόμη ένα πρωτοποριακό πρόγραμμα, το οποίο αποτυπώνει στην ουσία ότι ο Δήμος Χανίων σε επίπεδο καθαριότητας είναι από τους πρώτους Δήμους σε επίπεδο χώρας. «Σήμερα με τη διανομή ειδικών κάδων για τα βιοαπόβλητα στις οικίες προχωρά ένας σημαντικός σχεδιασμός, που αναφέρεται στη διαλογή στην πηγή, καθώς πρόκειται για το σημαντικότερο βήμα για να μπορέσουμε να βελτιώσουμε τη διαχείριση των απορριμμάτων. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους επαγγελματίες και στις οικίες να μπορέσουν να διαχωρίσουν τα υπολείμματα τροφής, ώστε να έχουμε καλύτερης ποιότητας απορρίμματα, να επεξεργαστούμε και να ανακτήσουμε υλικό αλλά και να αξιοποιήσουμε το οργανικό υλικό, ώστε να το διαθέσουμε αργότερα στις αγροτικές περιοχές και στις ανάγκες των καλλιεργειών» σημείωσε. Επισήμανε ότι τα Χανιά βρίσκονται σε επίπεδο χώρας στην πρώτη θέση αναφορικά με την ανακύκλωση προσθέτοντας «φυσικά αυτό γίνεται χάρη στους εργαζομένους στην καθαριότητα, οι οποίοι καταβάλλουν μια πολύ μεγάλη προσπάθεια και θα ήθελα να τους ευχαριστήσω θερμά για όλα αυτά, που προσφέρουν».

Από την πλευρά του ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, Μιχάλης Τσουπάκης, αναφέρθηκε στην προεργασία, που έχει γίνει αναφορικά με το πρόγραμμα. «Το 2023 είχαμε ξεκινήσει πιλοτικά σε κάποιες περιοχές να τοποθετούμε καφέ κάδους, ώστε να γίνεται διαλογή στην πηγή. Το καλοκαίρι δώσαμε σε όλους τους επαγγελματίες της εστίασης και στα ξενοδοχεία και με το σύστημα πόρτα-πόρτα προσπαθούμε να ανακτούμε τα βιοαπόβλητα» ανέφερε ενώ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την ανταπόκριση του κόσμου, τονίζοντας χαρακτηριστικά «όπου το έχουμε εφαρμόσει πάει αρκετά καλά, είναι ένα πρώτο βήμα ώστε να γίνεται καλύτερη διαλογή, κομποστοποίηση και να παράγεται εδαφοβελτιωτικό».

Η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Πρασίνου & Καθαριότητας, Κατερίνα Κατσιαγάννη επισήμανε: «Ως Δήμος Χανίων προχωράμε στην τρίτη και τελική φάση του προγράμματος διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων, που ουσιαστικά σηματοδοτεί την πλήρη επέκταση των καφέ κάδων σε όλες τις δημοτικές ενότητες του Δήμου μας. Με το σύστημα κεντρικών κάδων και τοποθέτηση 420 καφέ εξωτερικών κλειδωμένων κάδων φροντίζουμε για την εξυπηρέτηση όλων των δημοτών στον Δήμο και τη διανομή 2.500 καφέ κάδων στα νοικοκυριά». Ανακοίνωσε επίσης ότι συνεργάτες του Δήμου Χανίων θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία της πόλης για την ενημέρωση των πολιτών και τη διανομή κάδων, έτσι ώστε κάθε νοικοκυριό να αποκτήσει τον δικό του καφέ κάδο βιοαποβλήτων.

«Η διαλογή στην πηγή των βιοαποβλήτων είναι καίρια. Με τα βιοαπόβλητα διαχωρισμένα στην πηγή παίρνουμε καθαρή πρώτη ύλη, την οποία την οδηγούμε στο εργοστάσιο μηχανικής ανακύκλωσης και κομποστοποίησης και παράγουμε το κομπόστ. Πρόκειται για οργανική ουσία που χρησιμεύει για τη γονιμότητα των εδαφών», ανέφερε ο γενικός διευθυντής της ΔΕΔΙΣΑ ΑΕ (ΟΤΑ), Κώστας Πατεράκης, παρατηρώντας ότι η ερημοποίηση είναι απόρροια της αλόγιστης χρήσης φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων και πρέπει να αλλάξει στο πλαίσιο της βιωσιμότητας.

Το πρόγραμμα Διαλογή στην Πηγή των υπολειμμάτων τροφών εφαρμόζεται από τον Αύγουστο του 2016 σε μεγάλους παραγωγούς (υπεραγορές τροφίμων, λέσχες σίτισης, ανθοπωλεία, κ.α.), ενώ από τον Ιούλιο του 2023 ξεκίνησε η εφαρμογή του σε περιοχές οικιακών παραγωγών στις Δ.Ε. Ακρωτηρίου και Σούδας και από τον Απρίλιο του 2024 σε περιοχές της Δ.Ε. Χανίων (Χαλέπα, Σούδα, Κουμπελή).

Στην παρούσα φάση, εκτός από τις συσκευασίες (σύνθετες συσκευασίες τύπου Tetra Pak, πλαστικές, μεταλλικές), που ήδη ανακυκλώνονται στους μπλε κάδους, τις γυάλινες συσκευασίες στους κίτρινους κάδους, το χαρτί και τις χάρτινες συσκευασίες στους μπλε κάδους με κίτρινο καπάκι, πλέον, όλα τα υπολείμματα τροφών, που περισσεύουν καθημερινά, θα εναποτίθενται στον καφέ κάδο για να οδηγούνται για κομποστοποίηση στο Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και Κομποστοποίησης της ΔΕΔΙΣΑ.