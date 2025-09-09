Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
Ευρωμπάσκετ 2025: Μπορεί η Εθνική του Σπανούλη να κατακτήσει μετάλλιο; Ψήφισε Εδώ
Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Μεθυσμένοι Αμερικανοί στρατιώτες προκάλεσαν χάος στο κέντρο της πόλης – Έσπασαν ΙΧ μετά από καυγά (Εικόνα)

Οι δύο στρατιωτικοί συνελήφθησαν

Χανιά: Μεθυσμένοι Αμερικανοί στρατιώτες προκάλεσαν χάος στο κέντρο της πόλης – Έσπασαν ΙΧ μετά από καυγά (Εικόνα)
DEBATER NEWSROOM

Δύο Αμερικανοί στρατιώτες, όντας μεθυσμένοι, βγήκαν εκτός ελέγχου μετά από καυγά που ξέσπασε μεταξύ τους στο κέντρο της πόλης των Χανίων.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, λίγο πριν τις 11 το βράδυ οι δύο Αμερικανοί στρατιωτικοί καυγάδισαν μεταξύ τους, προκαλώντας ζημίες σε σταθμευμένο όχημα. Στο σημείο έσπευσε ισχυρή αστυνομική δύναμη καθώς περαστικοί έκαναν λόγο για εκτός ελέγχου συμπεριφορά καθώς οι Αμερικανοί ήταν μεθυσμένοι ενώ ένα τρίτο άτομο προσπαθούσε να τους χωρίσει.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι δύο στρατιωτικοί συνελήφθησαν ενώ έχει ενημερωθεί η Αμερικανική Βάση.

Ειδήσεις σήμερα
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΑ

ΕΛΛΑΔΑ

ΟΛΗ Η ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ