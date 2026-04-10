Χανιά: Αντιδράσεις για τον πολύχρωμο Επιτάφιο με λαμπάκια led – Δείτε φωτογραφίες

Ένας Επιτάφιος λίγο πιο φιλικός προς την τεχνολογία στολίστηκε σε εκκλησία στα Χανιά καθώς αντί για λουλούδια στον τρούλο του τοποθετήθηκαν λαμπάκια led.

Πρόκειται για τον Επιτάφιο του Ιερού Ναού του Προφήτη Ηλία στους Τάφους των Βενιζέλων, ο οποίος όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr, ενώ είναι στολισμένος με άνθη ως είθισται, στην κορυφή του έχουν τοποθετηθεί λαμπάκια led.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το θετικό της υπόθεσης είναι ότι οι πιστοί θα βλέπουν τη νύχτα κατά την περιφορά του Επιταφίου ωστόσο οι απόψεις διίστανται σχετικά με τέτοιου είδους παρεμβάσεις. Ο παραδοσιακός επιτάφιος δεν στολίζεται με φωτάκια αλλά μόνο με άνθη, οπότε η συγκεκριμένη κίνηση έχει δημιουργήσει αντιδράσεις

