Χανιά: Πήγαν να κάψουν τον Ιούδα κι έβαλαν φωτιά σε σχολείο (φωτογραφίες)

Υλικές ζημιές στο Γυμνάσιο Νέας Κυδώνια στα Χανιά προκάλεσε φωτιά σε κλαδιά που είχαν μαζέψει ανήλικοι για το κάψιμο του Ιούδα, τα ξημερώματα του Μεγάλου Σαββάτου.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, από τη φωτιά κάηκε η πέργκολα και μέρος της αυλής του σχολείου, όπως και δύο τζάμια αίθουσας διδασκαλίας, ενώ μικρότερης έκτασης ζημιές έχουν σημειωθεί εντός της αίθουσας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με μαρτυρίες γειτόνων στο zarpanews.gr τις προηγούμενες μέρες ανήλικοι μαθητές του σχολείου αλλά και άλλης περιοχής, συγκέντρωναν στην αυλή κλαδιά για το κάψιμο του Ιούδα, ενώ τα τελευταία δύο βράδια προκλήθηκαν φασαρίες με φραστικές αντιπαραθέσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr η διεύθυντρια του σχολείου είχε ενημερώσει σχετικά την αστυνομία μετά από αναφορές για μικρή φωτιά στο ταρτάν μία μέρα πριν και επεισόδιο με γείτονα που τους έκανε παρατήρηση ενώ όλοι οι εμπλεκόμενοι είναι ανήλικοι και μάλιστα κάτω των 15 ετών.

Την έρευνα έχει αναλάβει το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας αυτεπάγγελτα καθώς έχουν προκληθεί σοβαρές ζημιές σε δημόσιο κτήριο.

Στο σημείο σήμερα το πρωί βρέθηκε η υπηρεσία καθαριότητας του Δήμου Χανίων για την απομάκρυνση των κλαδιών, ενώ σύμφωνα με τον αντιδήμαρχο παιδείας, Αντώνη Βαρδάκη, εντός της ημέρας ο εργολάβος του Δήμου θα φροντίσει για την προσωρινή ασφάλιση της αίθουσας για να μην είναι εκτεθειμένη μέχρι την Τρίτη, οπότε έχει ήδη κανονιστεί να γίνουν οι εργασίες αποκατάστασης ώστε το σχολείο να λειτουργήσει κανονικά μετά τις πασχαλινές διακοπές.