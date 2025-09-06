Χανιά: «Μαραθώνιες» απολογίες για τη μαφία της Κρήτης – Προφυλακίστηκαν 14 άτομα

Μαραθώνιος ήταν ο κύκλος των απολογιών για τους συλληφθέντες που σχετίζονται με την εγκληματική οργάνωση της μαφίας της Κρήτης.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, λίγο πριν τις 23.00 της Παρασκευής (05.09) απολογήθηκαν και οι τελευταίοι στον Ανακριτή Χανίων. Συνολικά, κρίθηκαν προσωρινά κρατούμενοι, 14 άτομα, για την πρώτη δικογραφία που έχει σχηματισθεί και αφορά υποθέσεις κατοχής και διακίνησης ναρκωτικών.

Ανάμεσα στα άτομα που προφυλακίστηκαν είναι ένας 36χρονος ιδιοκτήτης γυμναστηρίου, φερόμενος ως αρχηγικό μέλος στη διακίνηση ναρκωτικών αλλά και η σύζυγός του.

Προφυλακιστέοι κρίθηκαν οι δύο κατηγορούμενοι (αδέρφια) που φέρονται ως τα πρόσωπα που διατηρούσαν ηγετική θέση. Η προφυλάκιση τους αφορά σε κατηγορίες που σχετίζονται με τη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και ενεργοποιήθηκε σήμερα.

Συγκεκριμένα, τα δύο αδέρφια αφέθηκαν αρχικά ελεύθεροι με τον περιοριστικο όρο της μη εξόδου από την χώρα, στις 6.30 το απόγευμα, για τις κατηγορίες που αφορούσαν στην πρώτη δικογραφία, που σχετιζόταν με ναρκωτικά, όπλα και ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Αμέσως, όμως, μετά την πρώτη απόφαση, η εισαγγελέας ζήτησε και συνελήφθησαν, σύμφωνα και με τους δικηγόρους τους Μαρία Παπαδάκη, Νίκο Κοτσαμπασάκη και Ραφαήλ Λακιωτάκη, για κατηγορίες που αφορούν στη δεύτερη δικογραφία, η οποία ήδη άνοιξε και σχετίζεται με έκνομες πράξεις περί απόκτησης εκκλησιαστικής περιουσίας, εκβιασμούς και απόπειρες δωροδοκίας δημοσίων υπαλλήλων.

Οι κατηγορούμενοι έλαβαν προθεσμία και θα απολογηθούν την ερχόμενη Τρίτη 9 Σεπτεμβρίου.