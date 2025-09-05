Μαφία της Κρήτης: Ακόμα τρεις προφυλακίσεις για την εγκληματική οργάνωση – Συνεχίζονται οι απολογίες

Από νωρίς το πρωί βρίσκονται σε εξέλιξη οι απολογίες των τελευταίων 17 κατηγορουμένων που εμπλέκονται στη δυσώση υπόθεση της Μαφίας της Κρήτης που ξεδόντιασαν οι Αρχές στα Χανιά.

Από τις 09.00, άρχισαν να περνούν το κατώφλι της Εισαγγελίας Χανίων οι κατηγορούμενοι, ανάμεσά τους και τα δύο αδέρφια από τον Σταυρό που φέρεται να ήταν αρχηγοί της οργάνωσης. Σύμφωνα με το zarpanews.gr, λίγο μετά τις 17.00, προφυλακίστηκαν τρία άτομα, ένας 36χρονος και η 36χρονη σύντροφός του κι ένας 53χρονος, ο επονομαζόμενος ως «Αυστραλός», που φέρονται να είχαν αναβαθμισμένο ρόλο στην οργάνωση.

Παράλληλα, δύο άτομα έχουν αφεθεί ελεύθερα με περιοριστικούς όρους μέχρι τη δίκη. Οι απολογίες συνεχίζονται με τους υπόλοιπους συλληφθέντες.