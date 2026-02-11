Χανιά: Καρέ-καρέ η στιγμή της πυροδότησης βόμβας σε επιχείρηση – Πιθανή εμπλοκή του Ρώσου πρώην δημάρχου Καζάν

Κλειστό κύκλωμα καμερών έχει καταγράψει καρέ καρέ την στιγμή της πυροδότησης της βόμβας από τρία άτομα στα Χανιά της Κρήτης.

Ηθικός αυτουργός, φέρεται να είναι σύμφωνα με τις αρχές ένας 78χρονος πρώην δήμαρχος της πόλης Καζάν της Ρωσίας, που πλήρωσε τρία άτομα για να την τοποθετήσουν ως μήνυμα σε επιχείρηση παρακείμενη από αυτή της πρώην συντρόφου του.

Αφορμή φαίνεται να είναι οι οικονομικές διαφορές που είχε ο 78χρονος με την γυναίκα. Ο Ρώσος πρώην δήμαρχος στρατολόγησε τρία άτομα, δυο από την Θεσσαλονίκη και έναν από την Κρήτη που πραγματοποίησαν την βομβιστική επίθεση στις 18 Ιανουαρίου.

Οι τρεις δράστες ηλικίας 21, 24 και 25 ετών αντίστοιχα κατηγορούνται για εμπρησμό, απόπειρα εκβίασης κατά συναυτουργία, πρόκληση φθορών και σύσταση συμμορίας. Ο πρώην δήμαρχος Καζάν, φέρεται σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, να οργάνωσε την επίθεση κατά της πρώην φίλης του, καθώς της έχει δώσει χρήματα, αλλά εκείνη, φέρεται να οικειοποιήθηκε τόσο τα δυο διαμερίσματα που αγόρασε, όσο και τα κέρδη που αυτά της απέφεραν.

Παράλληλα εξετάζεται ο 78χρονος Ρώσος, να εμπλέκεται και σε κυκλώματα λαθρεμπόρων με «πλοκάμια» και στην Ελλάδα.