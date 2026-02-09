Χανιά: Εξωσχολικός επιτέθηκε σε καθηγητή μέσα σε σχολείο – Στο νοσοκομείο ο εκπαιδευτικός

Σε σχολική μονάδα στα Χανιά καταγράφηκε ένα περιστατικό ενδοσχολικής βίας, όταν ένας εκπαιδευτικός δέχθηκε επίθεση ενώ προσπαθούσε να απομακρύνει εξωσχολικό από το σχολείο.

Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας (02/02), όταν ο εκπαιδευτικός επιχείρησε να απομακρύνει από τον χώρο του σχολείου τον άγνωστο άνδρα. Με γροθιές στο πρόσωπο χτύπησε τον εκπαιδευτικό ο φερόμενος ως δράσης, ενώ στη συνέχεια συνέχισε να με κλωτσιές σε διάφορα σημεία του σώματος του. Σύμφωνα με όσα γράφει το neeakriti.gr, ο εκπαιδευτικός χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πλήρη αλληλεγγύη και συμπαράσταση προς τον εκπαιδευτικό εκφράζει η ΕΛΜΕ Χανίων, τονίζοντας την ανάγκη να για άμεσες και ουσιαστικές παρεμβάσεις πρόληψης και αντιμετώπισης της ενδοσχολικής βίας.

Η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ Χανίων

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΕΛΜΕ για περιστατικό ενδοσχολικής βίας που παρουσιάστηκε σε σχολείο των Χανίων:

Tην Δευτέρα 2 Φεβρουαρίου, συνάδελφος προχώρησε –όπως όφειλε– σε παρέμβαση για να απομακρύνει εξωσχολικό μαθητή από τους χώρους του σχολείου, επιδεικνύοντας ψυχραιμία και παιδαγωγική υπευθυνότητα. Τότε δέχθηκε από τον μαθητή επίθεση, αρχικά με γρονθοκτυπήματα στο πρόσωπο και στην συνέχεια αφού είχε πέσει κάτω, με κλωτσιές σε πολλά σημεία του σώματός του. Ο συνάδελφος πήγε στο νοσοκομείο.

Το φαινόμενο της σχολικής βίας, δεν είναι καινούργιο στην μαθητική κοινότητα των Χανίων, καθώς σοβαρά επεισόδια σημειώνονται σε πολλά σχολεία του νομού.

Η ΕΛΜΕ Χανίων με ανακοινώσεις της, έχει κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου. Η υποστελέχωση των ΚΕΔΑΣΥ σε ορισμένες περιπτώσεις παίζει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση τέτοιων ζητημάτων. Η χειροτέρευση των όρων του “κοινωνικού συμβολαίου” (πχ γονείς που δουλεύουν 2 η 3 δουλειές για να τα βγάλουν πέρα ή 12,13 ώρες εργασίας) είναι η αιτία του προβλήματος. Τονίζεται επίσης η απουσία παρεμβάσεων και οι σοβαρές ελλείψεις σε ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλο εξειδικευμένο προσωπικό, που θα βοηθούσε στην πρόληψη και διαχείριση τέτοιων φαινομένων.