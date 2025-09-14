Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου 80χρονου Γερμανού τουρίστα
Τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112 για βοήθεια
Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου στα Χανιά.
Το περιστατικό αφορά έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112 για βοήθεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
Στο σημείο έσπευσε δύναμη από την κοινότητα Καμπάνου με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και η 19η ΕΜΟΔΕ Χανίων με έξι μέλη της ομάδας.
