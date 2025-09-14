Δολοφονία Charlie Kirk: Πόσο πιθανός είναι ένας νέος εθνικός διχασμός στις ΗΠΑ; Ψήφισε Εδώ
ΕΛΛΑΔΑ

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου 80χρονου Γερμανού τουρίστα

Τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112 για βοήθεια

Χανιά: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου 80χρονου Γερμανού τουρίστα
(φωτογραφία αρχείου)
DEBATER NEWSROOM

Σε εξέλιξη βρίσκεται από τις 11 το πρωί επιχείρηση διάσωσης στο φαράγγι της Αγίας Ειρήνης, στον Δήμο Καντάνου – Σελίνου στα Χανιά.

Το περιστατικό αφορά έναν 80χρονο Γερμανό τουρίστα, ο οποίος τραυματίστηκε ελαφρά στο κεφάλι κατά τη διάρκεια πεζοπορίας και κάλεσε το 112 για βοήθεια, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Στο σημείο έσπευσε δύναμη από την κοινότητα Καμπάνου με δύο οχήματα και τέσσερις πυροσβέστες, ενώ καθ’ οδόν βρίσκεται και η 19η ΕΜΟΔΕ Χανίων με έξι μέλη της ομάδας.

Συναγερμός στην Αθήνα: Απειλή για βόμβα έξω από σούπερ μάρκετ στην Σεβαστουπόλεως

Άγνωστος ενημέρωσε με e- mail τις αρχές, για την ύπαρξη εκρηκτικού μηχανισμού έξω από σούπερ μάρκετ στην οδό Σεβαστουπόλεως στην Αθήνα, δίνοντας χρονικό περιθώριο μέχρι τις 12 το βράδυ. Περισσότερα σε λίγο…

