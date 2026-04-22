Χανιά: Χειροπέδες σε 55χρονο που είχε μικρό οπλοστάσιο στο σπίτι του – Βρέθηκαν από φλόμπερ μέχρι… ξιφολόγχη

Χειροπέδες σε έναν 55χρονο στα Χανιά πέρασε η αστυνομία μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του την Τρίτη 21 Απριλίου.

Κατά τον έλεγχο εντοπίστηκε και κατασχέθηκε πλήθος αντικειμένων που εμπίπτουν στην ισχύουσα νομοθεσία για τα όπλα.

Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν: 1 μακρύκανο τύπου φλόμπερ, 2 αεροβόλα πιστόλια, 1 σφαίρα πολεμικού όπλου, 1 ξίφος, 2 μαχαίρια, 1 μπαλτάς, 1 ξιφολόγχη πολεμικού όπλου και

55 φυσίγγια κυνηγετικού όπλου

Ο 55χρονος οδηγήθηκε στις αρμόδιες αρχές, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση έχει αναλάβει το Αστυνομικό Τμήμα Χανίων.