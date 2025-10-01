Χανιά: 7χρονος τραυματίστηκε στο κεφάλι σε σχολείο και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο

Άσχημη κατάληξη είχε το παιχνίδι τριών παιδιών σε σχολείο των Χανίων το μεσημέρι της Τετάρτης. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τα παιδιά τρέχοντας για να πιάσουν μια μπάλα συγκρούστηκαν μεταξύ τους.

Στο σημείο έσπευσε άμεσα το ΕΚΑΒ Χανίων. Ένα 7χρονο παιδί τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι, με βαθύ θλαστικό τραύμα στο χείλος, κάταγμα γνάθου και σπασμένα δόντια.

Σύμφωνα με το zarpanews.gr, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Χανίων, όπου έλαβε άμεσα τις πρώτες βοήθειες, υποβλήθηκε σε αξονική και με την κατάλληλη ιατρική φροντίδα η κατάσταση της υγείας του σταθεροποιήθηκε χωρίς κίνδυνο για τη ζωή του.

Μέχρι τις βραδινές ώρες της Τετάρτης παραμένει προληπτικά νοσηλευόμενο στο Νοσοκομείο.