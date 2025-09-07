Χαλκιδική: Σοβαρό τροχαίο με έναν τραυματία
Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία σημειώθηκε το μεσημέρι στην επαρχιακή οδό Σιθωνίας, λίγο πριν τη Μεταμόρφωση Χαλκιδικής.
Το τροχαίο σημειώθηκε γύρω στις 13:30 με αποτέλεσμα να διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία των αυτοκινήτων. Στην επιχείρηση κλήθηκε η Πυροσβεστική και το ΕΚΑΒ, όπου με χρήση διασωστικής σκάλας απεγκλωβίστηκε ο οδηγός ο οποίος μεταφέρθηκε τραυματισμένος στο νοσοκομείο Πολυγύρου.
Στην επιχείρηση απεγκλωβισμού συμμετείχαν συνολικά 11 πυροσβέστες με 5 οχήματα.
Με χρήση #διασωστικής_σειράς απεγκλωβίστηκε ένας άνδρας τραυματισμένος από ΕΙΧ όχημα, συνέπεια τροχαίου και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., στην Επαρχ.Οδό Μεταμόρφωσης – Νικήτη #Χαλκιδική. Επιχείρησαν 11 #πυροσβέστες με 5 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 7, 2025
Ακολούθησε το debater.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις