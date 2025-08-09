Χαλκιδική: Εξιχνιάστηκε σπείρα που έκλεβε εξαρτήματα από θαλάσσια σκάφη – Πάνω από 500.000 ευρώ η λεία της οργάνωσης

Την εξιχνίαση 69 κλοπών από σκάφη θαλάσσης, που έγιναν την τριετία 2023-2025 σε διάφορες περιοχές της Χαλκιδικής ανακοίνωσε η αστυνομία Πολυγύρου, γνωστοποιώντας ότι η συνολική αξία της λείας των δραστών ξεπερνά το μισό εκατομμύριο ευρώ.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί άνδρες σε περιοχή της Χαλκιδικής, για τα αδικήματα της διακεκριμένης κλοπής και της εγκληματικής οργάνωσης, ενώ στη δικογραφία συμπεριλαμβάνεται για τα ίδια αδικήματα και ένας ημεδαπός συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί.

Όπως προέκυψε από την έρευνα, οι φερόμενοι δράστες είχαν συστήσει εγκληματική ομάδα, με σκοπό τη διάπραξη κλοπών κυρίως εξωλέμβιων κινητήρων σκαφών αναψυχής ή επαγγελματικών σκαφών, αποκομίζοντας παράνομο οικονομικό όφελος.

Ως προς τον τρόπο δράσης τους, εντόπιζαν τα σκάφη που, είτε ελλιμενίζονταν, είτε βρίσκονταν σταθμευμένα σε χερσαίο χώρο και στη συνέχεια δρώντας κυρίως τις νυχτερινές ώρες, με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, αφαιρούσαν κυρίως τους εξωλέμβιους κινητήρες των σκαφών.

Με αυτόν τον τρόπο διέπραξαν, από αρχές του 2023 έως τον Αύγουστο του 2025, συνολικά 69 κλοπές, αφαιρώντας κυρίως τους εξωλέμβιους κινητήρες των σκαφών, η αξία των οποίων ξεπερνά τις 530.000 ευρώ, σύμφωνα με δήλωση των παθόντων.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν βρέθηκαν μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν τρεις εξωλέμβιες μηχανές θαλάσσης, δύο συστήματα μετάδοσης κίνησης σκάφους θαλάσσης, ένα κοπίδι, διάφορα διαρρηκτικά εργαλεία και το χρηματικό ποσό των 640 ευρώ.

Η έρευνα των αστυνομικών συνεχίζεται για να εξακριβωθεί η τυχόν συμμετοχή τους και σε άλλες παρόμοιες αξιόποινες πράξεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, οδηγήθηκαν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής και τους παρέπεμψε στον Ανακριτή.