Χαλκιδική: 60χρονος υπέστη ανακοπή ενώ κολυμπούσε – Τον επανέφεραν οι διασώστες

Αναστάτωση επικράτησε ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου στα Νέα Πλαγιά Χαλκιδικής, όπου ένας 60χρονος υπέστη καρδιακή ανακοπή, ενώ κολυμπούσε.

Σύμφωνα με το thestival.gr, οι διασώστες του ΕΚΑΒ ανταποκρίθηκαν στις 12:35 σε περιστατικό αναφερόμενου πνιγμού στην περιοχή. Στον ασθενή εφαρμόστηκε πρωτόκολλο Καρδιοπνευμονικής Αναζωογόνησης (ΚΑΡΠΑ), όπως προβλέπεται από τα Διεθνή πρωτόκολλα διαχείρισης καρδιακής ανακοπής.

Αφού διασωληνώθηκε, τέθηκε υπό πρωτόκολλο ALS/CPR με χρήση μηχανήματος αυτόματων θωρακικών συμπιέσεων διακομίσθηκε σύμφωνα με την ανακοίνωση του Σωματείου Εργαζομένων Θεσσαλονίκης, με ασφάλεια στο κοντινότερο Κέντρο Υγείας για περαιτέρω αντιμετώπιση.

Στο συμβάν που σημειώθηκε στην παραλία της Χαλκιδικής επιχείρησαν δύο συμβατικά ασθενοφόρα και ένα όχημα μικρού όγκου ταχείας απόκρισης με συνολικά πέντε διασώστες ΕΚΑΒ.