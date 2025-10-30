Χαλκίδα: Μηχανάκι παρέσυρε ανήλικο παιδί και το εγκατέλειψε
Μεταφέρθηκε τραυματισμένο στο νοσοκομείο
Σοκαρισμένη είναι η τοπική κοινωνία στη Χαλκίδα μετά την κίνηση ενός οδηγού μηχανής να παρασύρει και να εγκαταλείψει ένα ανήλικο παιδί.
Συγκεκριμένα, όλα συνέβησαν το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10 όταν στην οδό Χαϊνά στη Χαλκίδα όταν ένα μηχανάκι παρέσυρε ένα παιδί και στη συνέχεια το εγκατέλειψε.
Σύμφωνα με το Evima.gr το ανήλικο παιδί μεταφέρθηκε σοβαρά τραυματισμένο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο γενικό νοσοκομείο Χαλκίδας.
