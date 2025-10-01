Χαλκίδα: Γονείς στο σκοτάδι για το ολοήμερο – «Μπαίνει Οκτώβρης και ακόμη περιμένουμε δασκάλα»

Αναστάτωση επικρατεί σε δημοτικό σχολείο της Χαλκίδας, καθώς γονείς καταγγέλλουν ότι μέχρι σήμερα δεν έχει τοποθετηθεί δασκάλα για το ολοήμερο πρόγραμμα, αφήνοντας τα παιδιά –17 στον αριθμό– εκτός της δομημένης λειτουργίας που δικαιούνται.

Μητέρα μαθήτριας μοιράστηκε την αγωνία της στο DEBATER, υπογραμμίζοντας πως η έλλειψη ενημέρωσης έχει οδηγήσει οικογένειες σε αδιέξοδο:

«Περιμένουμε από μέρα σε μέρα τη δασκάλα του ολοήμερου, αλλά τίποτα δεν έχει ανακοινωθεί. Είναι 17 παιδάκια και ακόμη δεν γνωρίζουμε πότε θα ξεκινήσει κανονικά το σχολείο. Εγώ αυτή τη στιγμή πληρώνω ιδιωτικό σχολείο για να πηγαίνει η μικρή, γιατί δεν έχουμε άλλη λύση, αλλά δεν αντέχουμε άλλο οικονομικά. Μπαίνει Οκτώβρης και μας φοβίζει που δεν έχουμε καμία ενημέρωση».

Η ίδια αναφέρει ότι επικοινώνησε με τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όμως αντί για απαντήσεις, βρήκε κλειστές πόρτες:

«Μου είπαν να απευθυνθώ σε μια υπεύθυνη, η οποία δεν απάντησε ποτέ. Πρώτα με ρώτησε ποιο σχολείο είναι και το όνομά μας και μετά… σιωπή. Έχω κουραστεί. Είναι απαράδεκτο όλο αυτό».

Το πρόβλημα της έλλειψης προσωπικού στα ολοήμερα σχολεία δεν είναι μεμονωμένο, καθώς αντίστοιχες διαμαρτυρίες έχουν εκφραστεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Οι γονείς ζητούν άμεση παρέμβαση του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να καλυφθούν τα κενά και να δοθεί τέλος στην ταλαιπωρία οικογενειών που στηρίζουν καθημερινά τον θεσμό του ολοήμερου.