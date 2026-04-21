Χαϊδάρι: Νέα τροπή στην υπόθεση της 13χρονης – “Ήταν στεναχωρημένη, είχε πει στους συμμαθητές της ότι θα το κάνει”

Όλα τα ενδεχόμενα ανοιχτά παραμένουν στη σοκαριστική υπόθεση της 13χρονης μαθήτριας που τη Δευτέρα 20/4 έπεσε από το μπαλκόνι του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι, με αποτέλεσμα τώρα να δίνει μάχη για τη ζωή της.

Η ανήλικη κοπέλα τραυματίστηκε πολύ σοβαρά καθώς έπεσε στο κενό από τον πρώτο όροφο και φέρει σοβαρές κρανιογκεφαλικές κακώσεις, με την κατάστασή της να είναι κρίσιμη.

Χθες το απόγευμα υποβλήθηκε σε πολύωρη χειρουργική επέμβαση με διάχυτο εγκεφαλικό οίδημα στο Παίδων “Αγία Σοφία”, όπου εξακολουθεί να νοσηλεύεται στη ΜΕΘ.

Την ίδια ώρα, οι αστυνομικές αρχές προσπαθούν να ρίξουν φως στα αίτια της πτώσης της 13χρονης και να εξακριβώσουν αν επρόκειτο για ατύχημα ή ηθελημένη ενέργεια, δηλαδή για απόπειρα αυτοκτονίας.

Όπως δήλωσε στο DEBATER μάρτυρας, “το ασθενοφόρο ήρθε πολύ γρήγορα και αποχώρησε γρήγορα, χωρίς σειρήνα με συνοδεία της Αστυνομίας. Τη στιγμή που έγινε το περιστατικό το τμήμα της μαθήτριας είχε κενό γι’ αυτό βρίσκονταν στο προαύλιο“.

Σύμφωνα με τον ίδιο, “δυστυχώς, είχε προειδοποιήσει τους συμμαθητές της ότι θα το κάνει. Δεν έδωσαν βάση όμως σε αυτό. Ήταν ήρεμο κορίτσι γενικά. Δεν ενοχλούσε. Αλλά ήταν προβληματισμένο το παιδί. Όχι, δεν δεχόταν εκφοβισμό από όσο ξέρω. Ήταν στεναχωρημένη με ένα αγόρι από ότι είχαν πει”.

Υπενθυμίζεται ότι το σοβαρό περιστατικό έγινε γύρω στις 11:00 το πρωί της Δευτέρας, όταν ένας εκκωφαντικός ήχος από την πτώση της 13χρονης “πάγωσε” τους συμμαθητές της ενώ βρίσκονταν στο προαύλιο του 7ου γυμνασίου.

Άμεσα ενημερώθηκε για την πτώση της από την κουπαστή του πρώτου ορόφου η διευθύντρια που κάλεσε το ΕΚΑΒ. Σε χρόνο λιγότερο των τεσσάρων λεπτών στο σχολείο στο Χαϊδάρι έφτασε ασθενοφόρο που μετέφερε την 13χρονη στο Αττικό νοσοκομείο. Αφού διασωληνώθηκε, μεταφέρθηκε στο Παίδων “Αγία Σοφία”, όπου υποβλήθηκε στην πολύωρη και δύσκολη χειρουργική επέμβαση.

“Ήμουν σε δουλειά έξω και με πήραν τηλέφωνο από το σχολείο ότι το παιδί έπεσε από το μπαλκόνι… Έτρεξα πανικόβλητη. Δεν μπορούσε να μου πει κανείς τι ακριβώς είχε συμβεί”, ανέφερε στο Mega η μητέρα της 13χρονης.

“Το κορίτσι μιλούσε με κάποια παιδιά εκείνη τη στιγμή, ενώ νωρίτερα είχαμε πει σε έναν άλλον μαθητή να μην κάθεται εκεί και έφυγε. Δεν πρόλαβε κάποιος να της πει να φύγει και σε κλάσματα δευτερολέπτων γλίστρησε προς τα πίσω. Ακούστηκαν φωνές από τους μαθητές και βγήκαμε έξω να δούμε τι έγινε. Κάποια παιδιά έτρεξαν στο γραφείο και μας είπαν ότι η μαθήτρια έπεσε από τα κάγκελα. Δεν μιλούσε, προσπαθούσαμε να της μιλήσουμε αλλά δεν ανταποκρινόταν. Στο συγκεκριμένο σημείο κάθε μέρα κάθονται αρκετά παιδιά. Σε όλους γίνονται συστάσεις να μην κάθονται στα κάγκελα” ανέφερε από την πλευρά της καθηγήτρια της μαθήτριας.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αμέσως στο πλευρό των μαθητών του 7ου Γυμνασίου στο Χαϊδάρι βρέθηκε η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, για να τους υποστηρίξουν.