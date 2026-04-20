Χαϊδάρι: Σε κρίσιμη κατάσταση η 13χρονη που έπεσε από μπαλκόνι σχολείου – Πώς έγινε το σοκαριστικό ατύχημα (εικόνες)

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται 13χρονη μαθήτρια που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου σχολείου στο Χαϊδάρι με τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το ατύχημα να ερευνώνται

Όπως αναφέρουν έμπιστες πηγές, το παιδί ζαλίστηκε και έπεσε από κουπαστή πρώτου ορόφου. Στο σχολείο θα μεταβούν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί για την υποστήριξη των υπόλοιπων μαθητών τις επόμενες ημέρες.

Την ίδια στιγμή, το μεσημέρι της Δευτέρας (20/4) ειδοποιήθηκαν οι γονείς για να πάνε να παραλάβουν τα παιδιά από το σχολείο.

Όπως μετέδωσε νωρίτερα το DEBATER, το περιστατικό συνέβη στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου, στο σχολείο της 13χρονης, που έπεσε από μπαλκόνι πρώτου ορόφου και τραυματίστηκε σοβαρά.

Κατά τις ίδιες πηγές, άμεση ήταν η επέμβαση του ΕΚΑΒ καθώς μέσα σε 4 λεπτά κινητή μονάδα του έφτασε στο σημείο. Η 13χρονη μεταφέρθηκε και διασωληνώθηκε στο “Αττικόν” και από εκεί πήγε στο Νοσοκομείο “Παίδων”.

Η άτυχη μαθήτρια νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και χτυπήματα στο θώρακα και πέρασε άμεσα την πόρτα του χειρουργείου. Οι πρώτες πληροφορίες από το νοσοκομείο “Παίδων” αναφέρουν ότι διαπιστώθηκαν εγκεφαλικό οίδημα και κάταγμα λεκάνης.

Στο νοσοκομείο μετέβη και η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη για να ενημερωθεί άμεσα για την κατάσταση υγείας του παιδιού. Καθηγητές υποστηρίζουν σύμφωνα πληροφορίες ότι η μαθήτρια ήταν στα κάγκελα πάνω και κουνιόταν.

Όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το περιστατικό καθώς η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη.

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

(ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ/EUROKINISSI)

Χαϊδάρι: Η ενημέρωση του υπουργείου Παιδείας

Η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη μετέβη άμεσα στο νοσοκομείο “Παίδων Αγία Σοφία”, όπου διακομίστηκε η 13χρονη μαθήτρια από το νοσοκομείο Αττικό, όπου τη μετέφερε αρχικά το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που εκλήθη από το σχολείο.

«Αυτή την ώρα προέχει η ζωή και η υγεία του παιδιού. Η διερεύνηση των συνθηκών του συμβάντος σε επίπεδο σχολείου έχει ήδη ξεκινήσει, θα είναι πλήρης και σε κάθε κατεύθυνση» ανέφερε η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη.

Στο 7ο Γυμνάσιο Χαϊδαρίου υπηρετεί σχολική νοσηλεύτρια η οποία βρέθηκε αμέσως δίπλα στο παιδί μετά την πτώση του, και το συνόδευσε με το ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Μαζί με εκπαιδευτικό του σχολείου.

Παράλληλα στο σχολείο βρίσκεται η Επιτροπή Διεπιστημονικής Υποστήριξης με ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό, ενώ επικουρικά εκλήθησαν ψυχολόγοι και κοινωνικοί λειτουργοί από το ΚΕΔΑΣΥ.