Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό

Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7/1 στην περιοχή του Χαϊδαρίου, με έναν 64χρονο πεζό να χάνει τη ζωή του.

Το τροχαίο έγινε στις 22:15 στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγός φορτηγού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο άνδρα.

Ο τραυματισμένος πεζός διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, στο πλαίσιο της προανάκρισης.

Η έρευνα της Τροχαίας για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη.