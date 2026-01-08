Χαϊδάρι: Φορτηγό παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα 64χρονο πεζό
Το τροχαίο έγινε στο ρεύμα προς Κόρινθο
Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης 7/1 στην περιοχή του Χαϊδαρίου, με έναν 64χρονο πεζό να χάνει τη ζωή του.
Το τροχαίο έγινε στις 22:15 στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, οδηγός φορτηγού παρέσυρε και τραυμάτισε θανάσιμα τον άτυχο άνδρα.
Ο τραυματισμένος πεζός διακομίστηκε στο Γενικό Κρατικό Νίκαιας, όπου δυστυχώς κατέληξε, ενώ ο οδηγός του φορτηγού συνελήφθη, στο πλαίσιο της προανάκρισης.
Η έρευνα της Τροχαίας για τα ακριβή αίτια του τροχαίου δυστυχήματος είναι σε εξέλιξη.
