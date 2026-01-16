Χαϊδάρι: Χειροπέδες σε δύο 17χρονους μετά από καταδίωξη με κλεμμένες μηχανές

Στη σύλληψη δύο 17χρονων προχώρησαν οι Αρχές την Παρασκευή 16 Ιανουαρίου, έπειτα από καταδίωξη στην περιοχή του Χαϊδαρίου, όταν οι ανήλικοι δεν υπάκουσαν σε σήμα στάσης από αστυνομικούς της Τροχαίας για έλεγχο.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 15:00, στη Λεωφόρο Αθηνών, στο ύψος του Δαφνίου, όταν οι δύο νεαροί αναβάτες μηχανών αγνόησαν το σήμα των αστυνομικών. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία ο ένας αναβάτης ακινητοποιήθηκε στην οδό Άρτης. Σε έλεγχο διαπιστώθηκε ότι η μηχανή που οδηγούσε είχε κλαπεί νωρίτερα το πρωί.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ο δεύτερος αναβάτης συγκρούστηκε με διερχόμενο λεωφορείο στη διασταύρωση Λεωφόρου Αθηνών και οδού Σπάρτης, τραυματίστηκε ελαφρά και, όπως προέκυψε, η μηχανή του είχε κλαπεί τον περασμένο Νοέμβριο.

Σε βάρος των δύο 17χρονων σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή και παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, ενώ η προανάκριση συνεχίζεται.