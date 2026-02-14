Αυτός είναι ο φερόμενος εγκέφαλος της οργάνωσης που διακινούσε ναρκωτικά στις φυλακές Μαλανδρίνου

Στην εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης η οποία διακινούσε ναρκωτικά στις φυλακές Μαλανδρίνου προχώρησε η ΕΛΑΣ μετά από επιχείρηση που πραγματοποίησε.

Σύμφωνα με πληροφορίες του DEBATER φερόμενος ως εγκέφαλος της οργάνωσης που δρούσε τόσο εντός όσο και εκτός του καταστήματος κράτησης είναι ένας 49χρονος με αρχικά Κ.Λ., ο οποίος έχει εμπλοκή στη δολοφονία του δικηγόρου Μιχάλη Ζαφειρόπουλου το 2017 καθώς είναι καταδικασμένος ως ηθικός αυτουργός.

Να θυμίσουμε, ότι ο δικηγόρος Μιχάλης Ζαφειρόπουλος είχε δολοφονηθεί την Πέμπτη 12 Οκτωβρίου 2017 όταν κατά τη διάρκεια ενός επαγγελματικού ραντεβού στο γραφείο του επί της οδού Ασκληπιού 154, δυο άνδρες αφού έμειναν μόνοι τους με το θύμα τον εκτέλεσαν.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ ο 49χρονος έγκλειστος, λειτουργώντας ως οργανωτής και κατευθύνων της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αναλάβει την ανεύρεση προμηθευτών, την οργάνωση της μεταφοράς, εισαγωγής και περαιτέρω διακίνησης ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τη διαχείριση των κερδών από τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.

Φυλακές Μαλανδρίνου: Η δράση της 23χρονης συνδετικού κρίκου

Παράλληλα, όπως διαπιστώθηκε συνδετικός κρίκος του κυκλώματος εντός της φυλακής, με αυτό έξω ήταν μια 23χρονη, η οποία ήταν επιφορτισμένη με την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση – φύλαξη και επανατυποποίηση των ναρκωτικών, καθώς και τη μεταφορά και εισαγωγή τους εντός του Καταστήματος Κράτησης. Επίσης, παραλάμβανε μέρος των κερδών από τη διακίνηση των ναρκωτικών για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

Από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών, της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών εντός Καταστήματος Κράτησης.

Για την υπόθεση, συνελήφθησαν συνολικά -4- άτομα- μέλη της οργάνωσης, ηλικίας 49, 27, 23 και 20 ετών, από τα οποία τα δύο -2- είναι ήδη έγκλειστα στο Κατάστημα Κράτησης, ενώ στη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, περιλαμβάνεται ακόμη ένα άτομο.

Προηγήθηκε κατάλληλη αξιοποίηση πληροφοριακών στοιχείων, ενώ ύστερα από εξακριβώσεις- διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργίας προφίλ των εμπλεκομένων (profiling), πιστοποιήθηκε η εγκληματική τους δράση, καθώς και ο ρόλος του κάθε μέλους της οργάνωσης.

Πιο αναλυτικά, ο 49χρονος έγκλειστος, λειτουργώντας ως οργανωτής και κατευθύνων της δράσης της εγκληματικής οργάνωσης, είχε αναλάβει την ανεύρεση προμηθευτών, την οργάνωση της μεταφοράς, εισαγωγής και περαιτέρω διακίνησης ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης, καθώς και τη διαχείριση των κερδών από τις αγοραπωλησίες των ναρκωτικών.

Ο 27χρονος έγκλειστος δρούσε ως άμεσος συνεργάτης του 49χρονου, ενώ ήταν επιφορτισμένος με την ανεύρεση των πελατών, την παραλαβή των εισαγόμενων ναρκωτικών, την αποθήκευση και φύλαξη τους, καθώς και την περαιτέρω διακίνηση των ναρκωτικών εντός του Καταστήματος Κράτησης για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Η 23χρονη, ήταν επιφορτισμένη με την παραλαβή, προσωρινή αποθήκευση – φύλαξη και επανατυποποίηση των ναρκωτικών, καθώς και τη μεταφορά και εισαγωγή τους εντός του Καταστήματος Κράτησης. Επίσης, παραλάμβανε μέρος των κερδών από τη διακίνηση των ναρκωτικών για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης.

Τέλος, ο 20χρονος, αναλάμβανε περιστασιακά την ασφαλή μεταφορά των ναρκωτικών στο Κατάστημα Κράτησης.

Κατά την επιχείρηση, πρωινές ώρες της Παρασκευής, 13-02-2026, εντός του Καταστήματος Κράτησης, η 23χρονη, κατελήφθη να κατέχει επιμελώς κρυμμένες σε σημείο του σώματός της και για λογαριασμό των υπολοίπων μελών της εγκληματικής οργάνωσης συσκευασίες, με κοκαΐνη, μεικτού βάρους -33- γραμμαρίων, ηρωίνη, μεικτού βάρους -21- γραμμαρίων, κρυσταλλική μεθαμφεταμίνη, μεικτού βάρους -13- γραμμαρίων, κατεργασμένη κάνναβη (σοκολάτα), μεικτού βάρους -11- γραμμαρίων και ακατέργαστη κάνναβη, μεικτού βάρους -66- γραμμαρίων, με σκοπό την εισαγωγή τους στο Κατάστημα Κράτησης.

Επιπλέον, στο πλαίσιο των ερευνών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν, αεροβόλο πιστόλι, -5- αμπούλες πεπιεσμένου αέρα αεροβόλου πιστολιού, συσκευασία με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου όπλου, -2.150- ευρώ, αυτοκίνητο, καθώς και -3- κινητά τηλέφωνα.

Σημειώνεται ότι, τρεις απ’ τους συλληφθέντες, έχουν κατηγορηθεί στο παρελθόν –κατά περίπτωση- για ανθρωποκτονία, συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κλοπές, σωματικές βλάβες, αντίσταση, απειλές, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών.